Travel Off Path рассказал о трех европейских островах, на которых можно по-настоящему перезагрузиться и отдохнуть душой. О них не знают туристы, а потому атмосфера здесь значительно спокойнее, чем, например, на Майорке или Санторини.
Читайте также Этот крошечный остров время от времени официально принадлежит разным странам – и вот как это вообще возможно
Где в Европе есть малоизвестные острова без толпы?
Эгина, Греция
Остров Эгина в Греции – это красочная гавань с неоклассическими зданиями в пастельных тонах. Здесь есть много семейных таверн с морепродуктами, а в каждом магазине продают эгинские фисташки, которые на острове добавляют абсолютно ко всему – мороженому, ликерам, песто и тому подобное.
История Эгины очень длинная. Согласно мифам, Зевс принес сюда нимфу Эгину и с тех пор остров начал называться ее именем. На острове сохранилось много итальянской архитектуры, ведь в 15 – 16 веках им владели венецианцы. Как пишет "Украина Инкогнита", здесь поражают не только тысячелетняя история и колоритная атмосфера, но и пейзажи – островерхие горы, окружающие острова и тд.
Туристам надо обязательно увидеть 2526-летний храм Афаи с видом на Саронический залив. Наслаждаться архитектурой можно без спешки, ведь на острове нет туристических толп.
Заметим, добраться до Эгины можно паром от порта Пиренеев – плыть около 50 минут.
Остров Эгина в Греции / Фото Depositphotos
Иль-д'Олерон, Франция
Этот остров расположен в Бискайском заливе Атлантического океана и принадлежит Франции. Добраться до него можно по мосту с материка. Ехать из Парижа – около 6 часов.
Иль-д'Олерон – это нетипичная Франция. Здесь растут сосновые леса, есть много рыбацких поселков и велосипедных дорожек. Кроме того, этот остров – настоящая столица устриц. Здесь они самые свежие и самые вкусные.
Понца, Италия
Остров Понца в Понтийском архипелаге – это настоящая "скрытая жемчужина" Италии. Здесь есть резкие скалы, на которых стоят цветные дома, скрытые бухты, к которым можно добраться только на лодке, и чистые пляжи. Главный город – Понца-Порто – это тихая гавань, окруженная рыбацкими лодками. Здесь в тавернах готовят блюда из морепродуктов, которые местные рыбаки выловили утром.
Большинство пляжей острова каменистые, поэтому жители Понци обычно отдыхают на Chiaia di Luna – живописном песчаном пляже в форме полумесяца. Однако из-за опасности обвалов добраться на этот пляж можно только по морю.
Пляж Chiaia di Luna / Фото franco m
Куда поехать на море в 2026 году?
В рейтинге стран с самыми чистыми водами на первом месте оказался Кипр. Здесь на всех пляжах вода кристально чистая.
В Черногории есть одна локация, на которой от красоты природы просто перехватывает дух. Добраться до нее непросто, но это точно того стоит.
Эксперты назвали 10 лучших направлений для семейного отдыха на море. В списке оказались Катания, Родос, Пафос, Сиде и другие города.