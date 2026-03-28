Так, одна из стран с самой чистой водой в море, расположена совсем рядом с Украиной – на побережье Черного моря – и ее просто обожают семьи с детьми. Об этом сообщает Euronews.

Где в Европе есть самые чистые пляжи?

В отчете Европейского агентства по охране окружающей среды на первом месте среди стран Европы с самыми чистыми пляжами и водой в море оказался Кипр. Здесь на всех пляжах вода абсолютно безопасна для купания.

А вот второе место в рейтинге может удивить, ведь его заняла страна, которая омывается Черным, а не Средиземным морем. Говорится о любимой среди украинских туристов Болгарии. Среди всех пляжей страны здесь аж 97,9% имеют идеальное качество воды.

Третье место в рейтинге в Греции – она отстает от Болгарии меньше, чем на 1%.

Пляж в Айя-Напе на Кипре / Фото Depositphotos

Кстати, в рейтинге, составленном Tripadvisor на основе отзывов пользователей, данные другие. Здесь в десятку лучших пляжей мира попали европейские:

Элафониси и лагуна Балос на греческом острове Крит;

Прая-да-Фалезия в Португалии;

Ла Пелоса на итальянском острове Сардиния.

Кроме того, существует международная экологическая награда "Голубой флаг", которую присваивают пляжам, соответствующим высоким стандартам. Эксперты определяют уровень доступности к пляжу, инфраструктуры, безопасности и чистоты. Так вот, больше всего пляжей, которые отмечены этой наградой, есть в Испании – аж 642.

Пляж Элафониси на Крите / Фото Brian Simmons

А где есть самый грязный пляж в мире?

Трудно поверить, но самый грязный пляж мира расположен в месте, которое все ассоциируют с райскими бескрайними пляжами и удивительной природой, – на Гавайях. Пляж Камило на Большом острове даже называют "Пластиковым пляжем". Некоторый мусор, который лежит на этом побережье, был произведен еще в прошлом веке.

Причиной скопления огромного количества пластика на Камило является его близость к Большому тихоокеанскому мусорному пятну. Океанические течения ежегодно выносят на берег 15 – 20 тонн пластика, который попал в океан со всего мира.

Местные власти и активисты пытаются бороться с этой проблемой, однако мусор продолжает прибивать на берег.