Путешествуя по разным уголкам мира, мы можем чувственно ощутить разницу в чистоте воздуха и окружающей среды. Но знаете ли вы, какая страна мира официально признана самой чистой?
Что такое индекс экологической эффективности (EPI)?
Исследователи Йельского и Колумбийского университетов оценивают экологичность 180 стран мира с помощью индекса экологической эффективности (EPI). Индекс учитывает 58 показателей в 11 категориях, сосредоточенных на трех главных целях: здоровье окружающей среды, жизнеспособность экосистем и борьба с изменением климата.
Сюда входят качество воздуха, вода и санитария, биоразнообразие, среда обитания и устойчивость. Результаты позволяют странам оценить, насколько эффективна их экологическая политика и как близки они к достижению своих экологических целей.
Какая страна является самой чистой в мире?
С результатом EPI 75,7, Эстония заняла первое место как самая чистая и наиболее экологически ответственная страна мира, рассказывает World Population Review. Это маленькое балтийское государство демонстрирует большие достижения в защите природы, значительно превосходя свой вес на глобальной арене. Страна активно развивает возобновляемую энергетику, внедряет устойчивый подход к лесному хозяйству и использует цифровые инструменты для экологического планирования.
На каком месте Украина?
По результатам индекса экологической эффективности (EPI) 2024, Украина заняла 41-е место среди 180 стран мира, получив 54,6 баллов.
Какие интересные места можно увидеть в Эстонии?
Знали ли вы, что в Эстонии есть более 2000 островов? Например, остров Гиюмаа, известен своими маяками, нетронутыми пляжами и лесами. Он излучает спокойствие и несколько мистическую атмосферу, что делает его идеальным местом для велосипедных прогулок.
Также в стране есть и необычные локации, как вот, например, церковь Рождества Христова в "Огненном лесу". Сейчас там остались живописные руины с ухоженной территорией, смотровой дорожкой и информационным стендом; заходить внутрь опасно, но многие туристы все равно посещают эту локацию.