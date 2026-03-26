Мандруючи різними куточками світу, ми можемо чуттєво відчути різницю у чистоті повітря та навколишнього середовища. Але чи знаєте ви, яка країна світу офіційно визнана найчистішою?

Що таке індекс екологічної ефективності (EPI)?

Дослідники Єльського та Колумбійського університетів оцінюють екологічність 180 країн світу за допомогою індексу екологічної ефективності (EPI). Індекс враховує 58 показників у 11 категоріях, зосереджених на трьох головних цілях: здоров'я навколишнього середовища, життєздатність екосистем та боротьба зі зміною клімату.

Сюди входять якість повітря, вода та санітарія, біорізноманіття, середовище проживання та стійкість. Результати дозволяють країнам оцінити, наскільки ефективна їхня екологічна політика та як близькі вони до досягнення своїх екологічних цілей.

Яка країна є найчистішою у світі?

З результатом EPI 75,7, Естонія посіла перше місце як найчистіша та найбільш екологічно відповідальна країна світу, розповідає World Population Review. Ця маленька балтійська держава демонструє великі досягнення у захисті природи, значно перевершуючи свою вагу на глобальній арені. Країна активно розвиває відновлювану енергетику, впроваджує сталий підхід до лісового господарства та використовує цифрові інструменти для екологічного планування.

Атмосфера Естонії: дивитись відео

На якому місці Україна?

За результатами індексу екологічної ефективності (EPI) 2024, Україна посіла 41‑е місце серед 180 країн світу, отримавши 54,6 балів.

