Більше половини території Естонії вкрито лісами та торфовищами. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Чому варто відвідати Естонію?

Серед них є Найссаар, де є залишки покинутих радянських військових баз. Розташований неподалік від столиці Таллінна, в зимові місяці він набуває занедбаного, дещо забутого вигляду.

Ще одна перлина – острів Гіюмаа, відомий своїми маяками, незайманими пляжами та лісами. Він випромінює спокій і дещо містичну атмосферу, що робить його ідеальним місцем для велосипедних прогулянок, спостереження за птахами та втечі від суєти.

Інес Сантос із The Mirror минулого літа дослідила один із найвідоміших островів Естонії.

Коли я зійшла з порома на найбільший острів Естонії, Гіюмаа, все, що я чула, – це птахи. Все, що я бачила, – це дерева. Ніяких великих будівель, ніяких туристичних атракцій – лише простір для дихання і земля, не зачеплена масовим туризмом. Мені здалося, що це місце ще не відкрите,

– написала вона.

Інес відразу ж зачарувалася цією країною, прийнявши її неспішний ритм життя та менталітет мешканців.



Таллінн / Фото Pexels

"Естонське життя спокійне. Тут немає "культури поспіху", тому люди мають час для хобі, а такі відвідувачі, як я, можуть до них приєднатися", – зауважила вона.

Цікаво, що культура сауни в Естонії вплетена в повсякденне життя, як і в Скандинавії. Країна здається спокійним кузеном країн Північної Європи, з подібним дизайном, любов'ю до природи та раціоном, багатим на рибу, але сформованим дуже різною історією.

Старе місто Таллінна сповнене брукованих вулиць і середньовічних будівель, які досі віддзеркалюють сліди німецького та радянського панування. Естонія стала незалежною лише у 1991 році і досі носить свою свободу з тихою гордістю,

– зазначила Інес.

Таллінну вдається вмістити надзвичайну кількість у своїх скромних межах, плавно поєднуючи середньовічний характер із сучасним шармом. Найпростішим місцем для початку є Старе місто Таллінна, об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, де бруковані вулички, історичні купецькі будівлі та стародавні вежі ведуть відвідувачів до пагорба Тоомпеа, звідки відкривається панорамний вид на місто.

Що варто знати про Таллінн?