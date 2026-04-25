Зате з вулканами, термальними джерелами та безкрайньою зеленню. Українська мандрівниця nevinchanaa у мережі threads поділилася власним чеклістом із 5 позицій для острова Сан-Мігель, найбільшого та найвідвідуванішого на архіпелазі.

Українка показала 5 причин: чому Азорські острови здатні вразити кожного?

Перша точка маршруту – Miradouro da Ponta do Sossego у муніципалітеті Nordeste. Це дворівнева оглядова тераса з пишним ботанічним садом на схилі пагорба та панорамою на Атлантичний океан. Тут ростуть гортензії та екзотичні квіти, кольори яких настільки насичені, що фотографії звідти наче відфільтровані.

Друга точка – Porto de Recreio, яхтовий порт. Тут туристи зупиняються, щоб відчути атмосферу тихого острівного прибережного містечка далеко від типових курортних набережних.

Третя і, мабуть, найефектніша локація списку – Parque Terra Nostra у Фурнаші. Цей ботанічний сад існує понад 200 років і розташований у приватному володінні родини Бенсауді. Головна атракція – залізиста термальна вода жовтувато-коричневого кольору в природному басейні, в якому можна купатися – температура там десь близько 40 градусів.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Улюблені локації української мандрівниці на Азорських островах / Фото nevinchanaa

А ще й навколо – колекція рідкісних видів рослин з усього світу – пальмові гаї, зарості бромелієвих, долина цикасів тощо. Загалом тут понад 2000 видів дерев, як зазначає портал visitazores.com.

Четверта локація – Miradouro da Ribeira dos Caldeirões. Це оглядовий майданчик біля входу до однойменного природного парку в регіоні Nordeste. Парк відомий водоспадами та п'ятьма водяними млинами XVI століття. Вкриті мохом стежки, кришталево чисті потічки та ендемічна флора роблять це місце схожим на казкову декорацію.

І, нарешті, п'ята зупинка – чайна плантація Gorreana поблизу Рібейра-Гранде. Тут розташована найстаріша у Європі чайна плантація, заснована ще у 1883 році. Плантація займає понад 30 гектарів кислих глинистих ґрунтів, які надають чаю характерного аромату. Вхід на плантацію і дегустація безплатні.

Які ще цікаві туристичні магніти Португалії варто відвідати?

Лісабон. Португальська столиця серед найстаріших міст Європи, старша за Лондон і Париж – перші поселення на цьому місці датовані приблизно 1200 роком до нашої ери. А знаменитий район Алфама зі старовинними вузькими вуличками та будинками, вкритими плиткою азулежу, зберігся практично незмінним ще з часів маврів.

Кашкайш. Це невеличке прибережне місто лежить за 30 кілометрів від Лісабона. Його знають за золотисті пляжі та свіжу рибу, а ще тут значно менше туристів. До слова, місцеві жителі й досвідчені мандрівники вважають осінь ідеальним часом для відвідання материкового португальського узбережжя, на відміну від островів.