Журналістка видання Express Сара Барлтроп розповіла про місто Кашкайш, що в Португалії, пише 24 Канал. Вона відвідала містечко під час відпустки в Лісабоні.

Дивіться також Топ країн для подорожей у 2026 році: куди поїхати за новими враженнями

Яке місто відвідати під час відпустки в Португалії?

За словами експертки, столиця Португалії заслужила свою репутацію не дарма. У Лісабоні вражають приголомшливі краєвиди на пастельні дахи, ринки на набережній, розлогі парки та жвавий район барів. Окрім того, у жовтні в місті тепла погода – 26 градусів тепла.

Як розповіла мандрівниця, Лісабон виявився ідеальним містом для відпочинку, оскільки він розташований неподалік від прекрасних пляжних містечок.

Після двох ночей у місті вона поїхала на схід, щоб провести вихідні в пляжному містечку Кашкайш. Журналістка констатувала, що це стало ідеальним завершенням відпустки.

Коли ми прибули до міста в п'ятницю, воно відразу ж справило на нас інше враження, ніж галасливий Лісабон. Вулиці були типовими для спокійного приморського містечка з безліччю алей, обсаджених деревами, а темп життя здавався повільнішим,

– зазначила вона.

Вздовж золотих пісків Praia da Rainha розташовуються вишукані кафе, а за 10 хвилин на машині можна дістатися до розлогих пляжів з чудовими хвилями для серфінгу.



Кашкайш / Фото Pexels

"Прогулюючись брукованими вулицями, ви швидко зрозумієте, що це рай для гурманів. Більшість ресторанів є незалежними й подають свіжоприготованого на грилі восьминога, пастель-де-натас і курку пірі-пірі", – поділилася Барлтроп.

Туристичне видання Lonely Planet описує Кашкайш як місто, яке перетворився з сонного рибальського селища на улюблене літнє місце відпочинку лісабонців. Три золоті бухти приваблюють любителів сонця, які приїжджають, щоб поплавати в крижаній воді Атлантичного океану.

Туристам, які хочуть спробувати не португальські страви, експертка радить вирушати на вулицю Afonso Sanches, де можна переходити з ресторану в бар та їсти тако, свіжу пасту або суші.



Кашкайш / Фото Pexels

У центральному парку Visconde da Luz щотижня на ринку рукоділля можна знайти унікальні сувеніри додому. Наприклад, мушлі устриць, перетворені на підставки для прикрас.

Також журналістка радиться зазирнути в симпатичні крамнички, де продають місцеву кераміку та біжутерію.

Хоча місто, популярне серед туристів, Барлтроп запевняє, що воно варте відвідування, якщо у вас обмаль часу й ви хочете відпочити на пляжі.

Де відпочити в Європі?