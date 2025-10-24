Якщо ви мрієте втекти від осінньої сірості, 24 Канал пропонує підбірку топ-5 напрямків у Європі, які подарують комфортну погоду та незабутні враження.

Куди поїхати у Європі у листопаді?

Восени у Севільї (Іспанія) температура повітря досягає рівня, яким багато європейських міст могли б пишатися навіть влітку, – до 26 градусів.

Як пише Lonely Planet, осінь ідеально підходить для огляду визначних пам'яток Севільї. У цей час в іспанському місті спека вщухає, але все ще досить тепло, щоб прогулятися у футболці, а вечорами відвідувати тапас-бари просто неба.



Севілья / Фото Pexels

У Севільї також є на що подивитися, зокрема Реаль Алькасар – дивовижного комплексу королівських палаців з його архітектурою в стилі мудехар і чудовими садами. Також тут розташовується найбільший у світі готичний собор з його величною дзвіницею, вишукано оздоблений кахлями особняк Каса-де-Пілатос і кілька чудових музеїв.

Іспанський острів Тенерифе вже давно приймає любителів сонця цілий рік. Середня денна температура навіть у листопаді коливається в районі 24 градусів.

Це чи не єдине місце в Європі, де можна запланувати пляжний відпочинок так пізно в році. Великі туристичні курорти розташовані на півдні.



Тенерифе / Фото Pexels

Якщо ви зможете відірватися від пляжу, то побачите, що погода ідеально підходить для прогулянок. Гора Тейде є найвищою вершиною Іспанії та третім за величиною вулканом у світі.

На Тенерифе є безліч різноманітних маршрутів, включаючи стежки через північно-західні соснові ліси, прогулянки по хребтах серед лаврів гір Анага й перехід через дивовижну ущелину Маска.

Восени на групі грецьких островів Додеканес панує чудова погода: ціни нижчі, море тепле, відвідувачів менше, а також працює багато закладів, які ще не закрилися на зиму.

Додеканес ідеально підходить для подорожей завдяки хорошому сполученню між островами та мережі невеликих човнів, що обслуговують менші острови. Тож ви можете поєднувати міста, пляжі, історичні пам'ятки та незвичайні місця для відпочинку.



Родос / Фото Pexels

Цей архіпелаг має як острови, які відвідують натовпи відпочивальників, так і острівці, де майже нікого не зустрінеш. Родос є найбільшим островом, але є ще кілька цікавих. Серед них острів Сімі, Тілос, Карпатос та Астіпалея.

З середньою кількістю 300 сонячних днів на рік Мальта змагається з Кіпром за звання найсонячнішої країни Європи, пише видання Time Out. Цей середземноморський архіпелаг має безліч різноманітних пляжів.

Золота бухта на північно-західному узбережжі Мальти ідеально підходить для таких видів активного відпочинку, як падлбординг і каякінг.



Мальта / Фото Pexels

Натомість такі місця, як бухта Мелліха, завдяки мілководдю більш підходять для сімейного відпочинку. Затока Рамла на острові Гозо може похвалитися унікальним червоним піском, а на острові Коміно розташовується знаменита Блакитна лагуна Мальти. Також завжди можна вибрати міський відпочинок у Валлетті.

Алгарве, найпівденніший регіон Португалії, може похвалитися одними з найвидовищніших пляжів Європи, з бухтами, скелями та печерами, що тягнуться вздовж атлантичного узбережжя країни.



Алгарве / Фото Shutterstock

Якщо ви шукаєте втечу від спекотного сонця, то в листопаді, ймовірно, це не найкращий вибір. Хоча такі пляжі, як Praia da Arrifana, зазвичай більш захищені від відкритого океанського вітру. Але для любителів водних видів спорту це місце точно підійде.

Куди ще можна поїхати на відпочинок?