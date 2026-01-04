Експертка з подорожей Келсі Генрікс підготувала сім найкращих варіантів для подорожі на січень 2026 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку блогерки в TikTok.

Куди поїхати у відпустку в січні?

Таїланд

Першим у списку Келсі є Таїланд, який стає дедалі популярнішим місцем відпочинку, пише Express. У січні середня температура становить +30 градусів, і відпочивальники можуть насолоджуватися сухим сезоном.

Дубай

Дубай відомий своєю спекою, але в січні ви зможете насолодитися теплом пустелі, яке не буде занадто гнітючим. Середня температура в цьому місяці становить +25 градусів.

Блогерка назвала 7 місць, куди поїхати в січні: дивіться відео

"Січень у Дубаї – це ідеальний баланс теплих днів і прохолодних вечорів. Насолоджуйтесь сонцем у пляжних клубах, досліджуйте пустелю на повітряній кулі та насолоджуйтесь трапезою на свіжому повітрі в Дубай Марині", – сказала блогерка.

Мальдіви

Відправляйтеся до раю і насолоджуйтеся теплом +28 градусів на Мальдівах. Розслабтеся і визначте свої новорічні цілі серед кришталево чистої води й спокійного моря. Відпочиньте у віллі над водою або досліджуйте місцеву дику природу під час снорклінгу.

Марракеш

Відпочиньте взимку в Марокко, де ви зможете насолодитися прогулянками вулицями Марракеша без натовпів туристів. Температура повітря становить приємні +21 градус, тож ви зможете сповна насолодитися культурою міста.



Таїланд / Фото Pexels

Канарські острови

Улюблене місце європейців для зимового відпочинку під сонцем ідеально підходить для насолоди пляжними днями подалі від літньої метушні. Середня температура становить +22 градуси, і ви можете розслабитися на островах Тенерифе, Лансароте, Фуертевентура, Гран-Канарія або Ла-Пальма.

Барбадос

Якщо ви хочете ще більше тепла, вирушайте на Барбадос, де середня температура досягає +28 градусів.

"Це пік сухого сезону, тож ви можете цілими днями лежати на білих піщаних пляжах, попивати ромовий пунш і насолоджуватися неймовірною спокійною атмосферою острова", – сказала Келсі.

Узбережжя Червоного моря, Єгипет

Відправляйтеся в такі міста, як Хургада, Ель-Гуна і Шарм-ель-Шейх, де на вас чекають сонце, золотий пісок і тепла бірюзова вода. При температурі +24 градуси ви все ще зможете виходити ввечері на прогулянку, насолоджуючись м'якою ніччю.

