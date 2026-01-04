Експертка з подорожей Келсі Генрікс підготувала сім найкращих варіантів для подорожі на січень 2026 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку блогерки в TikTok.
Куди поїхати у відпустку в січні?
- Таїланд
Першим у списку Келсі є Таїланд, який стає дедалі популярнішим місцем відпочинку, пише Express. У січні середня температура становить +30 градусів, і відпочивальники можуть насолоджуватися сухим сезоном.
- Дубай
Дубай відомий своєю спекою, але в січні ви зможете насолодитися теплом пустелі, яке не буде занадто гнітючим. Середня температура в цьому місяці становить +25 градусів.
"Січень у Дубаї – це ідеальний баланс теплих днів і прохолодних вечорів. Насолоджуйтесь сонцем у пляжних клубах, досліджуйте пустелю на повітряній кулі та насолоджуйтесь трапезою на свіжому повітрі в Дубай Марині", – сказала блогерка.
- Мальдіви
Відправляйтеся до раю і насолоджуйтеся теплом +28 градусів на Мальдівах. Розслабтеся і визначте свої новорічні цілі серед кришталево чистої води й спокійного моря. Відпочиньте у віллі над водою або досліджуйте місцеву дику природу під час снорклінгу.
- Марракеш
Відпочиньте взимку в Марокко, де ви зможете насолодитися прогулянками вулицями Марракеша без натовпів туристів. Температура повітря становить приємні +21 градус, тож ви зможете сповна насолодитися культурою міста.
- Канарські острови
Улюблене місце європейців для зимового відпочинку під сонцем ідеально підходить для насолоди пляжними днями подалі від літньої метушні. Середня температура становить +22 градуси, і ви можете розслабитися на островах Тенерифе, Лансароте, Фуертевентура, Гран-Канарія або Ла-Пальма.
- Барбадос
Якщо ви хочете ще більше тепла, вирушайте на Барбадос, де середня температура досягає +28 градусів.
"Це пік сухого сезону, тож ви можете цілими днями лежати на білих піщаних пляжах, попивати ромовий пунш і насолоджуватися неймовірною спокійною атмосферою острова", – сказала Келсі.
- Узбережжя Червоного моря, Єгипет
Відправляйтеся в такі міста, як Хургада, Ель-Гуна і Шарм-ель-Шейх, де на вас чекають сонце, золотий пісок і тепла бірюзова вода. При температурі +24 градуси ви все ще зможете виходити ввечері на прогулянку, насолоджуючись м'якою ніччю.
Які ще місця радять для відпустки?
- Авіакомпанія Ryanair оприлюднила найпопулярніші напрямки на 2026 рік. У перелік з 5 місць увійшли Братислава, Тирана, Пескара, Рабат і Гданськ. Ці міста обрані за їх багату історію, сучасний шарм та унікальне поєднання культури і відпочинку.
- Також туристам взимку пропонують відкрити для себе Мадейру, яку ще називають "Гаваями Європи". Португальський острівний ланцюг з чотирьох територій – це ідеальне місце для зимового відпочинку, де середня температура в найтепліші січневі дні досягає +23 градуси.