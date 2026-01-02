Мадейра, португальський острівний ланцюг з чотирьох територій, – це ідеальне місце для зимового відпочинку, де середня температура в найтепліші січневі дні досягає +23 градуси. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Куди поїхати у відпустку в січні?

Взимку на архіпелазі зазвичай буває шість годин сонячного світла на день. Проте погода в гірських районах значно відрізняються, що пов'язано з висотою над рівнем моря. Навіть у спокійніші місяці густонаселений острів може здаватися жвавим, особливо після того, як він став популярним у соціальних мережах як дивовижний океанічний заповідник, що конкурує з тропічними раями.

"Якщо ви шукаєте зимове сонце, то в січні на Мадейрі вам не складе труднощів його знайти. Денна температура на півдні, нижче так званої "бананової лінії", може досягати +20 градусів, що робить це місце ідеальним для вирощування фруктів. Однак, якщо поглянути на вершини гір з Фуншала, можна побачити сніг, що виблискує на сонці. Мешканці Мадейри вже починають купатися в морі, але вам, можливо, варто почекати кілька місяців", – пише про острів Responsible Travel.

Мадейра, головний острів, пропонує безліч атракцій і розваг на своїй невеликій території, що ідеально підходить для мандрівників. Серед найцікавіших моментів під час відвідування Мадейри – сходження на Pico Ruivo, прогулянка по пишних садах Monte Palace та екскурсія по виноградниках, щоб зануритися в багату виноградарську спадщину острова.



Природний басейн у Сейшалі, Мадейра / Фото Shutterstock

За даними Visit Madeira, Понта-ду-Сол є найсонячнішим місцем на острові, яке може похвалитися найбільшою кількістю сонячних годин на рік. Це "місце, яке дуже цінують ті, хто прагне насолодитися сонячними днями на пляжі або контактом з ідилічними куточками природи".

Для тих, хто прагне культурних вражень, пляж Понта-ду-Сол є обов'язковим для відвідування. Цей спокійний пляж завдовжки 160 метрів з чудовою якістю води та мальовничим краєвидом є ідеальним місцем для відпочинку.

Поруч розташований пляж Madalena do Mar, що притулився до скелястих круч, є улюбленим місцем серед плавців. Як пояснює Visit Madeira: "Цей курорт для купання є поєднанням гальки та чорного піску. Він омивається кришталево чистою водою з помірною температурою протягом усього року та невеликими хвилями".

Щодо тривалості перебування на острові, то Остін Буш із Lonely Planet радить їхати на кілька днів.

"Оскільки найцікавіші місця Мадейри розташовані по всьому острову, не варто планувати перебування менше, аніж на чотири дні. Розгляньте можливість провести ніч у Фуншалі, щоб краще освоїтися, а потім доповніть це зупинками в одному або двох інших місцях на острові. Присвятіть один день активним заняттям, а потім, в ідеалі, один день відпочинку на пляжі. Додайте ще принаймні дві ночі, якщо плануєте відвідати Порто-Санту, інший населений острів, що входить до складу архіпелагу Мадейра", – розповів він.

Що варто знати про Мадейру?