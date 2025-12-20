Найгірше, що може трапитися під час відпочинку – поїхати з нього, і потім виявити, що пропустили кілька неймовірних місць. Тож 24 Канал з посиланням на Lonely Planet.

Що потрібно побачити на Мадейрі?

Перш за все, слід розібратися, який час найкраще підходить для поїздки на Мадейру. Найбільше опадів на архіпелазі випадає в січні, а води навколо острова найтеплішими будуть у вересні. Та якщо хочеться тиші й спокою, краще не їхати на Мадейру в серпні – тоді там дуже багато туристів.

Визначні пам'ятки Мадейри розкидані по всьому острову, тож не варто планувати перебування менше, ніж 4 дні. Далі розповідаємо, що потрібно побачити на острові, аби взяти від відпочинку максимум.

Левада або вереда

Майже всі дощові води на Мадейрі випадають на північному березі острова – і для того, аби сприяти розвитку сільського господарства на півдні, ще ранні поселенці створили серію акведуків, що відомі як левади. Вони тягнуться на 804 кілометри та є інженерним досягненням, визнаним ЮНЕСКО.

Сьогодні левади острова, або ж вереди, як їх ще називають, також служать пішохідними маршрутами, що проходять через неймовірні краєвиди, тож пропустити їх точно не варто.

Канатна дорога

Узбережжя Мадейри також славляться численними фажами – районами серед скель, до яких раніше можна було дістатися винятково на човні. Але тепер створено цілу серію канатних доріг – і спершу їх використовували для перевезення товарів, але зараз дорогами можуть покататися і туристи.

А на північно-західному кутку острова ви знайдете підйомник Teleférico das Achadas da Cruz, що тягнеться на 600 метрів. Підйом триває 5 хвилин, і це одна з найкрутіших канатних доріг у Європі. Місце призначення – чудовий кам'янистий пляж, де практично немає людей.

Природні басейни

Води, що оточують Мадейру, приваблюють туристів саме своїм неземним блакитним відтінком та теплотою. Втім, через сувору географію острова та кам'яні пляжі доступ до води не завжди легкий. Та в кількох різних місцях острова жителі скористалися виверженнями лави, аби створити басейни для плавання на березі океану.

Найвідоміший природний басейн розташований у Порту-Моніш – втім, завдяки вбиральням, розлогим поручням та роздягальням він вже не виглядає таким природним.

Ось що ще слід побачити на Мадейрі: дивіться відео

Скільки грошей потрібно для подорожі на Мадейру?

На жаль, Мадейра – це не зовсім бюджетне місце для відпочинку. Ціна на ніч у гостелі стартує від 60 євро за ніч, а вечеря на двох обійдеться у 40 євро. Також тут чимало коштує транспорт, вулична їжа та напої.

