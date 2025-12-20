Директорка туристичної агенції "Полечу, куди хочу" Наталія Якименко ексклюзивно розповіла 24 Каналу про нюанси відпочинку у період Різдва і Нового року і дала поради, як зробити поїздку комфортнішою.

Як уникнути переповнених готелів під час новорічного відпочинку?

У період свят уникнути великої кількості туристів майже неможливо – усі популярні курортні напрямки буквально заповнюються людьми, які прагнуть тепла і моря.

Особливо людно там, де немає можливості "розсіюватися" поза територією готелю. Якщо ти обираєш all inclusive у готелі без місць для прогулянок поруч, майже всі відпочивальники проводитимуть час на спільних зонах – біля басейну, на пляжі, у ресторанах,

– розповіла Наталія.

Тож навіть у хороших готелях у туристів може виникнути відчуття, що вони опинилися посеред натовпу. Щоб не потрапити у таку ситуацію, варто:

обирати невеликі камерні готелі;

обирати готелі, які працюють лише у форматі сніданків, адже тоді гості більше часу проводитимуть за межами готелю;

обирати готелі біля яких є інфраструктура, де можна гуляти і досліджувати нові цікаві місця.

Такий підхід дасть змогу насолодитися святковою поїздкою без зайвого шуму й тисняви.

Такий підхід дасть змогу насолодитися святковою поїздкою без зайвого шуму й тисняви.

А куди не варто їхати у Європу на свята?

Ірина Білецька, яка супроводжує автобусні тури, розповіла 24 Каналу про європейські міста, у які не варто їхати на Різдво чи Новий рік. Зокрема, вона радить відкласти поїздку у Париж на серпень, адже на свята ціни у столиці Франції зростають у кілька разів, а до головних туристичних пам'яток формуються довжелезні черги.

Також вона не радить відвідувати Амстердам, адже на свята тут атмосфера зовсім не святкова – часто падає дощ. Снігу, швидше за все, ви тут не побачите. Білецька поділилася й іншими містами, поїздки у які варто перенести на більш вдалий час.