Про те, в яких країнах система "все включено" найвигідніша, 24 Каналу розповіли турагентки Катерина Козлова та Олена Матвіяс.

Куди варто їхати на all inclusive, а куди – ні?

За словами Олени Матвіяс, Туреччина і Єгипет, які відомі готелями зі системою "все включено", дійсно найкращі у цьому плані. У цих країнах "включено" геть усе – їжа, анімації, вечірні шоу, шезлонги на пляжах, водні гірки на території готелю тощо. Водночас країни Європи, наприклад Греція, пропонують значно менше на all inclusive – здебільшого лише харчування.

На "все включено" не варто їхати у ті країни, де ви не плануєте багато гуляти за межами готелю і відвідувати різні місця. Наприклад, в Італії чи Іспанії точно не варто переплачувати за all inclusive, адже це "прив'яже" вас до готелю.

У Європі все ж є одне місце, де варто відпочити в готелі зі системою "все включено" – це острів Фуертевентура, який належить до Канарського Архіпелагу.

Тут є розкішні готелі, з широкими білосніжними пляжами, бірюзовою водою. Здається, що ти десь в Мексиці або Домінікані. Але уважно обирайте готель, аби не потрапити на вітряну локацію,

– сказала Козлова.

Туреччина скасує all inclusive?

Ще влітку видання Sabah повідомило, що уряд Туреччини хоче змінити закони, аби заборонити систему "все включено" у ресторанах готелів. Річ у тому, що Туреччина щороку втрачає приблизно 23 мільйони тонн їжі, а багато фруктів та овочів навіть не встигають потрапити на столи, бо псуються.

Через це замість "шведської лінії", коли туристи накидають собі у тарілки готові їжу, пропонують запровадити систему "аля-карт". Тобто гості замовлятимуть страви з меню, аби не набирати зайве.