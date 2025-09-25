24 Канал з посиланням на Fodor's та yahoo! зібрав найважливіші поради, які допоможуть відпочивальникам на курортах "все включено". Так, туристи не лише заощадять гроші, але й створять по-справжньому незабутні спогади під час перебування.

Що не слід робити на курорті "все включено"?

Не уточнювати умови візиту до СПА-центру

Гостям готелю варто під час реєстрації заїзду дізнатися про конкретні умови відвідування басейнів і спа-процедур у готелі. Також поцікавитися наявними спеціальними пропозиціями та знижками.

Харчуватися тільки в буфеті

Експерти наголошують на важливості повного використання переваг путівок за системою "все включено", які пропонують харчування в ресторанах з обслуговуванням по меню на території готелю.

Ігнорування цієї опції може означати втрату можливості насолодитися вишуканою кухнею в унікальній атмосфері ресторану.

Відмовлятися від обслуговування номерів

Після напруженого дня гості можуть замовити вечерю з доставкою безпосередньо в номер. Це дозволить їм розслабитися, насолоджуючись їжею в комфорті свого ліжка під улюблені телепередачі.

Пропускати фітнес-заняття

Багато курортів, що працюють за системою "все включено", пропонують різноманітні спортивні заходи без додаткової оплати.

Не бронювати столики в ресторанах готелю

Оскільки хороші ресторани швидко заповнюються, не зайвим буде приділити час бронюванню столиків на весь термін перебування одразу після заселення.



Експерти рекомендують бронювати столики в ресторанах готелю / Фото Unsplash

Проводити час тільки на території готелю

На додаток до комплексних зручностей, які пропонують готелі "все включено", гості знайдуть безліч визначних пам'яток і розваг, доступних одразу за їх межами. Багато готелів також пропонують екскурсії безпосередньо на стійці реєстрації.

Не досліджувати курорт

Частина готелів "все включено" позиціюють себе як сімейні, тоді як інші призначені для романтичного відпочинку або медового місяця.

Не давати чайові персоналу

Зазвичай у шухляді столу в готельних номерах є конверти, в яких гості можуть залишати чайові готівкою. Крім того, деякі заклади впроваджують сучасні технології, пропонуючи QR-коди, що дозволяють відвідувачам залишати чайові для прибиральників через цифрові платформи для тих, хто не має готівки.

Не звірятися з розкладом дня

Прагнучи покращити враження гостей, готелі за системою "все включено" розширюють свою програму, виходячи за межі традиційних пропозицій, таких як йога та аеробіка. Зараз ці курорти включають різноманітні заходи, зокрема ремісничі майстер-класи, культурні події та можливості познайомитися з місцевою культурою.

Гості можуть знайти інформацію про ці заходи в щоденному розкладі, в додатку курорту, на цифрових екранах, розташованих по всьому готелю, або по телевізору в номері.

Які секрети готелів варто знати?