Однак, нещодавній інцидент з туристом показав, що не всі ці химерні витвори зроблені вручну. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok @mynamesmattt.

В чому секрет рушникових тваринок у готелях?

Під час відпочинку на борту круїзного лайнера Метт виявив під своїм ліжком прозорий пакет із заздалегідь складеними фігурками з рушників. Виявляється, ці витвори з рушників не завжди зроблені вручну.

Не хочу бути вісником поганих новин, але мушу це показати. Коли ми залізли під ліжко, я знайшов щось шокувальне,

– каже він у відео.

У відвертому одкровенні Метт висловив почуття розчарування, яке можна порівняти з усвідомленням того, що Санта-Клауса не існує.

Як це було: дивіться відео

Відео викриття шокувало користувачів соціальних мереж. У коментарях люди масово висловлювали розчарування:

"Наче відкрили завісу над країною Оз";

"Я навіть не був у круїзі, а однаково почуваюся ошуканим";

"Не кажи нам такого!".

Водночас користувачка Ніколь запропонувала Метту жартівливий розіграш. Порадила йому залишити одну з "упакованих тварин" на ліжку для прибиральників.

Підхопивши ідею, Метт продовжив жарт і згодом поділився відео, яке з гумором назвав "Помста".

Такою була "помста": дивіться відео

