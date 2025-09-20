Однак, нещодавній інцидент з туристом показав, що не всі ці химерні витвори зроблені вручну. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok @mynamesmattt.
Читайте також Не тільки через погоду: чому оксамитовий сезон – найкращий час для відпочинку
В чому секрет рушникових тваринок у готелях?
Під час відпочинку на борту круїзного лайнера Метт виявив під своїм ліжком прозорий пакет із заздалегідь складеними фігурками з рушників. Виявляється, ці витвори з рушників не завжди зроблені вручну.
Не хочу бути вісником поганих новин, але мушу це показати. Коли ми залізли під ліжко, я знайшов щось шокувальне,
– каже він у відео.
У відвертому одкровенні Метт висловив почуття розчарування, яке можна порівняти з усвідомленням того, що Санта-Клауса не існує.
Як це було: дивіться відео
Відео викриття шокувало користувачів соціальних мереж. У коментарях люди масово висловлювали розчарування:
- "Наче відкрили завісу над країною Оз";
- "Я навіть не був у круїзі, а однаково почуваюся ошуканим";
- "Не кажи нам такого!".
Водночас користувачка Ніколь запропонувала Метту жартівливий розіграш. Порадила йому залишити одну з "упакованих тварин" на ліжку для прибиральників.
Підхопивши ідею, Метт продовжив жарт і згодом поділився відео, яке з гумором назвав "Помста".
Такою була "помста": дивіться відео
Що ще треба знати туристам під час подорожі?
- Пошук відповідного житла може виявитися непростим завданням для мандрівників, і експерт Хав'єр Собріно порадив 5 типів готелів, яких варто уникати.
- Не менш важливим є й правила перевезення сувенірів, особливо скляних. Багато туристів не звертають уваги на поширену пастку, коли пакують ці заповітні предмети у валізи, й в результаті цілісність вже не зберегти.
-
Готуючись до подорожі в нову країну, туристам слід ознайомитися і з місцевими традиціями та неписаними правилами. Зокрема, варто ретельно підійти до вибору взуття, коли вирушаєте в ресторан.