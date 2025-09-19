Зокрема, слід ретельно підійти до вибору взуття, коли вирушаєте в ресторан. В різних країнах те, що у вас на ногах, може закрити доступ до бажаного столика, розповідає 24 Канал з посиланням на Reddit.

У якому взутті не пустять до ресторану у різних країнах?

Європа

У світі, де модні норми кардинально відрізняються від країни до країни, Франція та Італія виділяються як зразки стилю – у ресторан лише у вишуканому взутті. А у таких країнах, як Німеччина та Іспанія, переважає спільне розуміння: взуття має бути охайним і доречним для відповідного випадку.

Пляжні шльопанці зазвичай призначені для відпочинку біля басейну, а не для обіду. Туристичні сандалі можуть сподобатися вашому гіду на стежці, але вони навряд чи завоюють прихильність в ресторанній обстановці. У Парижі старі кросівки можуть означати, що ви сидітимете ближче до виходу, ніж до вікна.

Ба більше, відкриті чоловічі сандалі, які носять без шкарпеток, вважаються табу в більшості закладів харчування по всій Європі.

США і Канада

У Сполучених Штатах і Канаді ситуація не відрізняється. В'єтнамки вважаються недоречними у вишуканих ресторанах, навіть у культурі, де прийнято їсти від ранчо до столу. У висококласних закладах в'єтнамки створюють враження пляжного відпочинку, а не прихильності до формальної трапези. Аналогічно, зношені кросівки, які, здається, пережили рок-фестиваль, краще залишити в номері готелю.

Хоча робочі черевики можуть вписатися в інтер'єр звичайного стейк-хаусу, вони навряд чи будуть доречними в більш вишуканих ресторанах.

Велика Британія

Британці теж відомі своєю повагою до чіткого дрес-коду. Вони можуть не помітити кросівки в пабі, але в закладах з білими скатертинами відвідувачі можуть розраховувати на те, що їм відмовлять у вході.

Близький Схід

В Об'єднаних Арабських Еміратах, Катарі та Саудівській Аравії гостям рекомендується дотримуватися суворого дрес-коду навіть у курортних готелях. Гості повинні залишати повсякденне пляжне взуття, наприклад, шльопанці, біля басейну, оскільки це заборонено в ресторанах готелів.



У більшості країн світу до ресторану у в'єтнамках не впустять / Фото Unsplash

Відкрите спортивне взуття вважається недоречним у закладах з живою музикою та елегантним декором. Відвідувачі повинні носити закриті туфлі або вишукані мокасини під час обіду в таких закладах, оскільки зношене або повсякденне взуття сприймається як прояв неповаги.

Азія

Подібні очікування щодо взуття можна спостерігати і в Японії та Південній Кореї, де зовнішній вигляд взуття тісно пов'язаний із загальною презентацією людини та повагою до ресторану. Офіціанти швидко помічають недоглянуте взуття, яке може вплинути на розміщення відвідувача.

У цій культурі в'єтнамки можуть бути прийнятними в онсенах, але не схвалюються в суші-ресторанах, а яскраві кросівки не вітаються в офіційних закладах.

Південна Америка

У таких країнах, як Бразилія та Аргентина, зокрема в Ріо-де-Жанейро та Буенос-Айресі, хоча шорти можуть бути дозволені, відповідне взуття залишається необхідністю. Пляжні шльопанці дозволені лише в кафе на набережній.

Яке взуття завжди треба мати у валізі?

У дорогих ресторанах, як правило, не вітається відкрите, спортивне, поношене взуття або взуття в пляжному стилі. Натомість класичні закриті туфлі або охайні лофери – універсальний вибір, що підійде практично всюди, пише allbirds.

Прийнятними варіантами взуття також є акуратні кросівки, балетки та елегантні жіночі босоніжки.

Туристичні експерти радять відвідувачам брати з собою три пари взуття для різних випадків:

одну для денних прогулянок і огляду пам'яток; іншу – для відпочинку на пляжі та біля басейну; і третю – для вечірніх посиденьок у ресторані.

Аналогічний підхід слід застосовувати й до вибору одягу. Варто включити в багаж принаймні один одяг, який відкриє двері до вишуканого ресторану.

Що ще врахувати під час подорожей?