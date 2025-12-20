Про те, як пересуватися по Тенеріфе без орендованого автомобіля, скільки це коштує і чи зручно – 24 Каналу розповіла Олена Литвин, яка днями повернулася з відпустки на цьому Канарському острові.

Який є транспорт на Тенеріфе і чи варто їхати без авто?

Коли туристи шукають відео у соцмережах з відгуками про відпочинок на Тенеріфе, то ледь не в кожному чують фразу: "Обов'язково треба орендувати автомобіль". Декого це навіть зупиняє від подорожі на острів. Однак Олена провела на Тенеріфе тиждень і зізналася – нічого не втратила без авто.

Як добратися з аеропорту Тенеріфе?

Добратися з аеропорту Тенерифе-Південний найзручніше і найдешевше автобусом. У популярні міста на південному узбережжі – Лос-Крістіанос, Лас-Амерікас, Коста-Адехе – кожні 30 хвилин їде автобус №40. Олена радить не стояти в черзі до автомата за спеціальною карткою, адже розрахуватися можна готівкою чи навіть банківською карткою у водія і не витрачати час.

Квиток з аеропорту до Лос-Крістіаноса, де жила українка, коштує всього 3,2 євро. Водночас Uder обійдеться у 50 – 60 євро.

Як пересуватися по Тенеріфе без автомобіля?

Громадський транспорт на острові дуже зручний – в автобусах є USB-зарядки, щоб зарядити телефон, який не витримав кількості нових фото за день, є безкоштовний Wi-Fi. По всьому автобусу екрани, які показують маршрут та наступну зупинку, щоб не пропустити свою.

Дістатися громадським транспортом на Тенеріфе можна практично до будь-якої частини острова. Розклад можна дивитися в спеціальному додатку або просто в гуглі. На популярні маршрути автобуси їздять кожні 15 – 20 хвилин, на менш популярні напрямки – раз в годину,

– розповіла Олена Литвин.

Водії автобусів говорять англійською, тож за потреби зможуть допомогти.

Природа й архітектура Тенеріфе / Фото Марії Литвин для 24 Каналу

Скільки коштує громадський транспорт на Тенеріфе?

За словами Олени, порівняно з континентальною Європою ціни за проїзд на Тенеріфе доволі демократичні. Ціна за квиток стартує від 1,45 євро і збільшується залежно від довжини маршруту. Є кілька способів, щоб розрахуватися за проїзд:

готівкою або банківською карткою у водія; купити проїзний за 2 євро і поповнювати його, щоб заплатити за поїздку; купити одноденну картку за 10 євро, яка дозволяє користуватися будь-яким громадським транспортом упродовж 24 годин. Це найвигідніший варіант, якщо вам потрібно робити пересадки; купити картку на тиждень за 50 євро.

Саме третій варіант дозволяє добряче зекономити. Наприклад, квиток з Лос-Крістіану у Санта-Круз коштує 9 євро лише в одну сторону, а якщо купити картку, то можна зекономити гроші на квитку назад.

Також на Тенеріфе є трамвай, який курсує з Санта-Крузу в Ла-Лагуну – теперішньої столиці в колишню. Залізниці на острові нема.

Які ще є варіанти пересування на Тенеріфе?

Потрапити у деякі віддалені туристичні місця автобусом доволі складно. Доведеться робити кілька пересадок і загалом маршрут може зайняти аж кілька годин. У такому випадку краще замовити тур на Get Your Guide, Tripadvisor чи Airbnb.

Саме під час туру Олена відвідала мальовниче високогірне село Маска, атмосферне місто Гарачіко, Ікод, де росте тисячолітнє дерево, і піднялася на висоту у 2000 метрів в Національному парку Тейде. За 8-годинну екскурсію вона заплатила 80 євро, обід у вартість не входив.

Також є популярні тури, де туристам пропонують побачити китів і дельфінів.



Село Маска на Тенеріфе / Фото Jacint Bofill, Pexels

Ось так без автомобіля мандрівниця побувала практично у всіх популярних локаціях Тенеріфе – містах Пуерто-де-ла-Крус, Такоронте, Ла-Лагуна, Лас-Амерікас, Санта-Круз, на пляжах Playa de Castro, Playa del Duque тощо.

Зверніть увагу! Через великий туристичний потік експерти не радять летіти на Тенеріфе у 2026 році. Пляжі тут переповнені вже у березні. Олії до вогню підливають протести місцевих мешканців, які вимагають регулювання для туристичної галузі. Тож наступного року краще обрати альтернативу – Кабо-Верде або Азорські острови.

Природа на Тенеріфе / Фото Олени Литвин для 24 Каналу

Які є недоліки оренди авто на Тенеріфе?

Олена зовсім не пошкодувала, що не мала можливості орендувати автомобіль, адже, як виявилося, це також несло за собою купу проблем. Усі парковки біля готелів і туристичних місць зайняті – туристам доводиться залишати автівки і ще добряче йти пішки – на дорогах страшенні затори.

До слова, місцеві також будуть вдячні, якщо ви відмовитеся від авто. Саме переповнені дороги й вічні затори через туристів на орендованих машинах є однією з причин їхніх протестів.