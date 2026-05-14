А ще його назва народилася з античного міфу й живе кілька тисяч років. З посиланням на evendo.com розповідаємо про все це докладніше.

Дивіться також Де народився Akylas, пісня якого завірусилась задовго до початку Євробачення 2026

Ікарійське море та античний міф: звідки взялася назва?

Ікарійське море (грецькою – Ικάριο Πέλαγος) назвали на честь Ікара, сина Дедала, який впав у ці води й загинув. Ну, щонайменше – це найпоширеніша версія, базована на давньогрецьких міфах.

Як це було, нагадали на infokids.gr: Дедал змайстрував синові крила з пір'я і воску, щоб утекти з Криту, але Ікар злетів надто близько до сонця – віск розтанув, і той згинув у морі між Самосом і Міконосом.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Відтоді, а цю історію вперше зафіксували приблизно 2800 років тому, море має назву Ікарійське. Дедал поховав сина на сусідньому острові, тож той і сьогодні зветься Ікарія.

Цікавий факт. Назва Ікарія може походити від індоєвропейського кореня -kar, що означає "скеля" або "скелясте місце". Справді, надзвичайно скелястий рельєф острова впадає в око, проте більшість греків дотримуються версії з міфами.

Ось який вигляд має Ікарійське море і – буквально – Сейшельський пляж біля нього: дивіться відео BlokhinFilms

Де розташоване Ікарійське море?

Ікарійське море є частиною моря Егейського, обмежене з півночі островом Хіос, із заходу – Кікладами, зі сходу – Самосом, а з південного сходу – Додеканесом. На півдні Ікарійське море межує з Карпафоським, на заході ж переходить у Критське.

Це одне з восьми морів Греції, що мають власні назви та визначені географічні межі. Греки виділяють його як самостійну морську одиницю з власною mythological identity – тобто ідентичністю, що сягає корінням у міф.

Але не тільки у міф. Гомер у "Іліаді" порівнює бурхливий рух грецького війська з хвилями саме цього моря. А Геродот в "Історіях" описує рух перського флоту через Ікарійське море під час греко-перських воєн – і це одна з перших географічних фіксацій назви.

Звернімо увагу й на те, що Ікарійське море є одним із найнебезпечніших у Греції. Глибина на північ від острова Ікарія перевищує 1200 метрів, а морські ущелини та каньйони роблять акваторію непередбачуваною для навігації.

Найголовніше про те, заради чого туристи прагнуть потрапити на Ікарію: дивіться відео LetsWalkTheCityWithMe

Термальні джерела і дуже довге життя: чим вражає Ікарія сьогодні?

Регіон Ікарії фігурує у переліку світових "блакитних зон" – місць, де люди живуть найдовше, про що вказано на travelandtourworld.com. Дійсно, значна частина місцевих доживають до 90 і більше років.

А ще тут є термальні джерела, відомі з античних часів – вони й досі приваблюють туристів. Також острів і прилегле море додали до охоронної мережі Natura 2000 завдяки унікальному біорізноманіттю. Вражає тут і різноманіття голкошкірих.

Це чорний морський їжак (Arbacia lixula), пурпурний морський їжак (Paracentrotus lividus), чорний морський огірок (Holothuria forskali), середземноморська морська зірка (Echinaster sepositus), колюча морська зірка (Marthasterias glacialis) і гладка крихка зірка (Ophioderma longicauda),

– розповідає на archipelago.gr морський біолог Хосе Сальгадо з Лісабонського університету.

Також під водою на південь від Ікарії живуть постійні популяції дельфінів і рідкісних середземноморських тюленів-монахів. Загалом, у 2020-х роках регіон став одним із найпопулярніших "перевідкритих" грецьких туристичних напрямків – завдяки дикій красі, неспішному ритму та автентичній місцевій культурі.

А які ще туристичні магніти Греції варто відвідати під час відпустки?

Обов'язково варто побувати у столиці країни Афінах. Це місто визнали найкращим у Європі для відпочинку без автомобіля – завдяки розгалуженій пішохідній зоні навколо Акрополя та за пішу доступність ключових районів Плака, Монастиракі й Псіррі.

Якщо ж прагнете ще чогось небанального, згадайте про Марафон. Місто відоме легендарною битвою 490 року до нашої ери, після якої посланець пробіг майже 42 кілометри якраз до Афін, щоб сповістити про перемогу. На шану цього подвигу виник марафонський біг.

А раптом не вистачило островів, то ось ще цікавий – Лефкада. Це найвідоміший грецький острів, до якого можна доїхати автомобілем – він з'єднаний з материком плавучим мостом-понтоном. При цьому там є традиційні села й бездоганні пляжі, одні з найкрасивіших у Європі.