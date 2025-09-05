Мандрівниця aes.trips у тіктоці поділилася чотирма must-do речами, щоб турист в Афінах зміг на повні груди відчути це місто. 24 Канал розповість про них докладніше.

Відпочинок в Афінах: що не можна пропустити й куди обов'язково сходити?

Афіни – це поєднання античної величі, смачної їжі, морської свіжості та живої атмосфери. Що б ви там не робили, вони залишаться у вашому серці, але все-таки зверніть на дещо особливу увагу – це речі, які не можна пропустити в Афінах.

Перше – це Акрополь, серце Афін. Цей стародавній комплекс із Парфеноном вражає величчю та видами на місто. Вхід коштує 10 євро, і не забудьте взяти воду, адже підйом у спеку може бути виснажливим. Ранковий візит допоможе уникнути натовпів.

Другий пункт – це грецька кухня, її обов'язково варто спробувати. Від мусаки та сувлакі до салатів із фетою – таверни пропонують різноманітні автентичні смаки. І краще шукайте сімейні заклади, де страви готують із душею.

Тікток-гайд по Афінах – найголовніше, що там варто зробити: дивіться відео aes.trips

Третя порада – відпочиньте на морі. За 20 – 30 хвилин на трамваї чи таксі від центру Афін ви дістанетеся до пляжів. Кришталева вода Егейського моря та пляжні кафе подарують ідеальний релакс.

І четверте – прогуляйтеся районами Плака та Монастиракі, дослідіть усе-усеньке старе місто. Вузькі вулички з крамницями, тавернами та руїнами, як-от Бібліотека Адріана, дихають історією. Не поспішайте, "загубіться" там, щоб відчути дух Афін.

Які ще особливі туристичні локації в Афінах варто відвідати?