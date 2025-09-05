Путешественница aes.trips в тиктоке поделилась четырьмя must-do вещами, чтобы турист в Афинах смог полной грудью почувствовать этот город. 24 Канал расскажет о них подробнее.

Отдых в Афинах: что нельзя пропустить и куда обязательно сходить?

Афины – это сочетание античного величия, вкусной еды, морской свежести и живой атмосферы. Что бы вы там не делали, они останутся в вашем сердце, но все-таки обратите на кое-что особое внимание – это вещи, которые нельзя пропустить в Афинах.

Первое – это Акрополь, сердце Афин. Этот древний комплекс с Парфеноном поражает величием и видами на город. Вход стоит 10 евро, и не забудьте взять воду, ведь подъем в жару может быть изнурительным. Утренний визит поможет избежать толпы.

Второй пункт – это греческая кухня, ее обязательно стоит попробовать. От мусаки и сувлаки до салатов с фетой – таверны предлагают разнообразные аутентичные вкусы. И лучше ищите семейные заведения, где блюда готовят с душой.

Тикток-гайд по Афинам – самое главное, что там стоит сделать: смотрите видео aes.trips

Третий совет – отдохните на море. За 20 – 30 минут на трамвае или такси от центра Афин вы доберетесь до пляжей. Кристальная вода Эгейского моря и пляжные кафе подарят идеальный релакс.

И четвертое – прогуляйтесь районами Плака и Монастираки, исследуйте весь-весь старый город. Узкие улочки с магазинами, тавернами и руинами, как Библиотека Адриана, дышат историей. Не спешите, "потеряйтесь" там, чтобы почувствовать дух Афин.

Какие еще особые туристические локации в Афинах стоит посетить?