На відміну від більшості грецьких островів, Лефкада з'єднана з материком короткою дамбою, що дозволяє відвідувачам приїхати на автомобілі, а не на поромі. Однак цей легкий доступ не призвів до масового туризму, і острів все ще здається спокійнішим, аніж багато інших популярних туристичних напрямків Греції, пише 24 Канал з посиланням на Lonely Planet.

Куди поїхати на відпочинок у Греції?

Видання Express пише, що в той час як Корфу й Родос в розпал літа можуть здаватися переповненими, а популярні курорти Криту простягаються на багато кілометрів, Лефкада залишається компактною і в основному незайманою, з традиційними селами і повільним ритмом життя.

Що дійсно виділяє Лефкаду, так це її узбережжя. Острів славиться довгими смугами світлого піску, за якими височіють білі скелі. Порто Кацікі та Егремні часто порівнюють з карибськими пляжами завдяки їх яскраво-блакитній воді, а такі місця, як Мілос і Катісма, пропонують широкі відкриті простори, які рідко здаються переповненими.

Мандрівники на Tripadvisor регулярно хвалять пляжі Лефкади за їх красу та чистоту, а багато хто описує їх як одні з найкращих, які вони бачили в Греції.

У відгуках часто згадується, як легко знайти тихі місця, особливо в порівнянні з більш жвавим західним узбережжям Корфу або популярними пляжами північної Криту.



Лефкада / Фото Pexels

На відміну від Родосу, який приваблює відвідувачів середньовічним старим містом і жвавим нічним життям, Лефкада більше подобається тим, хто шукає природи, купання і спокійних вечорів. Ночі тут зазвичай проводять у сімейних тавернах з видом на море, а не в галасливих клубах, і ця відмінність подобається багатьом парам і сім'ям.

Величезні розміри і культурна глибина Криту залишаються неперевершеними, але компактне розташування Лефкади дозволяє мандрівникам досліджувати весь острів без довгих поїздок на автомобілі або переповнених доріг.

Тиха репутація острова не означає, що тут немає чим зайнятися. Відвідувачі можуть прогулятися по оливкових гаях, дослідити гірські села або відправитися на човні до прихованих бухт, доступних тільки з моря.

"Для шанувальників Корфу, Криту і Родосу, які прагнуть більш спокійного відпочинку в Греції, Лефкада пропонує привабливу альтернативу. З пляжами, які регулярно отримують схвальні відгуки, меншою кількістю туристів і виразно автентичною атмосферою, вона доводить, що деякі з найкрасивіших островів Греції все ще залишаються поза увагою", – підсумовує Express.

Відпочинок у Греції: що варто знати?