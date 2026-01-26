Мовиться про Марафон. Чим він прославився та що пропонує туристам сьогодні, розповідаємо докладніше з посиланням на VisitGreece.

Про що розповідає грецький Марафон, окрім легендарної битви 490 року?

Назву цього міста – Марафон – знає кожен ще зі школи, а все завдяки легендарній битві 490 року до нашої ери. Саме тут відбувся знаменитий бій, коли невелика грецька армія здобула перемогу над значно більшою перською.

Битва при Марафоні стала переломним моментом, коли греки захистили свою незалежність від перської загрози. Після перемоги до Афін відправили гінця, щоб оголосити про тріумф, і той пробіг майже 42 кілометри, як вказує livius.org. За легендою, він встиг сказати новину – і помер від виснаження.

Саме на згадку та на честь цього подвигу у 1896 році на перших сучасних Олімпійських іграх в Афінах відбулося змагання з марафонського бігу. Примітно, що переміг грецький бігун Спіридон Луїс із часом 2:58:50 (світовий рекорд сьогодні 2:00:35 серед чоловіків та 2:09:56 серед жінок).

Місто Марафон у Греції – ось його сучасний вигляд:

Чим приваблює Марафон сьогодні? Місто має багату історичну спадщину та тішить туристів різноманітними пам'ятками. Це, скажімо, археологічний музей, що показує історію регіону від доісторичної ери до римського періоду.

І, звісно, Музей марафонського бігу, розташований у старій початковій школі. Тут багато різних експонатів, як-от медалі, кубки та сувеніри з марафонських забігів по всьому світу.

А ще відомим місцем є Курган афінян (Tymbos) – місце, де поховані загиблі у Марафонській битві воїни. Воно символізує мужність, хоробрість та остаточну перемогу над персами.

Також у Марафоні розташована знаменита дамба, яка утворює штучне водосховище та забезпечує Афіни питною водою. Її збудували у 1920 – 1930-х роках. Дамба схожа на монументальну античну споруду і сама стала окремою туристичною локацією.

Марафонська дамба – велична та красива:

До слова, і в наші дні проводять так званий Афінський марафон – від поля битви у Марафоні до Афін. Маршрут проходить тим самим шляхом, яким біг посланець, про що свідчать знаки на кожному кілометрі. У заході щороку беруть участь десятки тисяч людей.

