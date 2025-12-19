Коли цей острів називають унікальним, це насправді не перебільшення – адже практично 90% усієї флори та фауни звідти не побачити більше ніде у світі. І надзвичайна самобутність острова спонукала деяких екологів навіть називати його "восьмим континентом", повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. І мовиться, звісно ж, про Мадагаскар.

Цікаво 5 міст у Франції, куди варто поїхати замість Парижа: там дешевше та менше туристів

Чим настільки унікальний Мадагаскар?

На цьому екзотичному острові мешкає майже 100 видів лемурів, одні з найвідоміших хамелеонів усієї планети, понад 100 унікальних видів птахів та сім різновидів баобабів. Тут можна зустріти усе – і пустелі, і тропічні ліси, і довгі й безлюдні берегові лінії.

Раніше Мадагаскар був частиною стародавнього суперконтиненту Гондвана, перед тим як відокремився приблизно 88 мільйонів років тому. І відтоді флора та фауна острова розвивалися практично у повній ізоляції, з мінімальним додаванням нових рослин. І ця тривала ізоляція пояснює, чому чимало видів зараз існують винятково у межах Мадагаскару.

Вчені вже підрахували, що практично 90% усієї дикої природи, що є на Мадагаскарі, є унікальними для острова. Лише флора налічує понад 12 000 видів рослин, і 83% з них не побачити більше ніде на Землі, пише World expedition.

Цей чарівний рай – це ідеальне місце для усіх мандрівників, що хочуть зануритися у невідомий світ рослин, тварин, риб та птахів, що водяться лише тут. Зберегти таке біорізноманіття багато в чому допомагає топографія острова: центральний високогірний хребет відділяє посушливі західні та південні райони від вологих східних тропічних лісів.

Найбільше інтересу у туристів зазвичай викликають лемури – примати, що є ексклюзивними для цього острова, і тут їх налічується аж 100 видів та підвидів.

Куди ще поїхати туристам?