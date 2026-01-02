Мадейра, португальская островная цепь из четырех территорий, – это идеальное место для зимнего отдыха, где средняя температура в самые теплые январские дни достигает +23 градуса. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Смотрите также Куда полететь в 2026 году: Ryanair назвал топ-5 городов, на которые стоит обратить внимание туристам

Куда поехать в отпуск в январе?

Зимой на архипелаге обычно бывает шесть часов солнечного света в день. Однако погода в горных районах значительно отличаются, что связано с высотой над уровнем моря. Даже в более спокойные месяцы густонаселенный остров может казаться оживленным, особенно после того, как он стал популярным в социальных сетях как удивительный океанический заповедник, конкурирующий с тропическими раями.

"Если вы ищете зимнее солнце, то в январе на Мадейре вам не составит труда его найти. Дневная температура на юге, ниже так называемой "банановой линии", может достигать +20 градусов, что делает это место идеальным для выращивания фруктов. Однако, если взглянуть на вершины гор из Фуншала, можно увидеть сверкающий на солнце снег,. Жители Мадейры уже начинают купаться в море, но вам, возможно, стоит подождать несколько месяцев", – пишет об острове Responsible Travel.

Мадейра, главный остров, предлагает множество аттракций и развлечений на своей небольшой территории, что идеально подходит для путешественников. Среди самых интересных моментов во время посещения Мадейры – восхождение на Pico Ruivo, прогулка по пышным садам Monte Palace и экскурсия по виноградникам, чтобы окунуться в богатое виноградарское наследие острова.



Природный бассейн в Сейшале, Мадейра / Фото Shutterstock

По данным Visit Madeira, Понта-ду-Сол является самым солнечным местом на острове, которое может похвастаться наибольшим количеством солнечных часов в год. Это "место, которое очень ценят те, кто стремится насладиться солнечными днями на пляже или контактом с идиллическими уголками природы".

Для тех, кто хочет культурных впечатлений, пляж Понта-ду-Сол является обязательным для посещения. Этот спокойный пляж длиной 160 метров с отличным качеством воды и живописным видом является идеальным местом для отдыха.

Рядом расположен пляж Madalena do Mar, прислонившийся к скалистым утесам, является излюбленным местом среди пловцов. Как объясняет Visit Madeira: "Этот курорт для купания является сочетанием гальки и черного песка. Он омывается кристально чистой водой с умеренной температурой в течение всего года и небольшими волнами".

По продолжительности пребывания на острове, то Остин Буш с Lonely Planet советует ехать на несколько дней.

"Поскольку самые интересные места Мадейры расположены по всему острову, не стоит планировать пребывание меньше, чем на четыре дня. Рассмотрите возможность провести ночь в Фуншале, чтобы лучше освоиться, а затем дополните это остановками в одном или двух других местах на острове. Посвятите один день активным занятиям, а затем, в идеале, один день отдыха на пляже. Добавьте еще по крайней мере две ночи, если планируете посетить Порто-Санту, другой населенный остров, входящий в состав архипелага Мадейра", – рассказал он.

Что стоит знать о Мадейре?