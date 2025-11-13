На своей странице в TikTok туристка опубликовала видео, в котором рассказала о Мадейре, пишет 24 Канал. Девушка назвала три причины, ради которых стоит приехать на острова.

Какие 3 причины посетить Мадейру?

В первом пункте путешественница заявила, что Мадейра – это про пешеходный туризм на природе без значительных физических нагрузок, а также трекинг – походы по труднодоступной местности.

Мадейра – это сплошные горы и холмы, поэтому даже обычная прогулка в ботаническом саду – это бесконечные спуски и подъемы по ступенькам,

– отметила украинка.

Она подчеркнула, что Мадейра богата на невероятные пейзажи, а все локации для хайкинга – с картами и оборудованными дорожками. Впрочем, девушка рекомендует иметь удобную обувь.



Мадейра

Среди прочего, путешественница советует арендовать авто на островах, однако водителям следует быть готовым к узким и извилистым дорогам под углом 30 градусов.

"Лично мне было местами даже страшновато, но любителям экстрима зайдет. Если водите неуверенно, рекомендую исследовать остров с гидами", – сказала Юлия.

Вторая причина, ради которой стоит ехать на Мадейру, как утверждает путешественница, – это природа. По ее словам, остров в свое время был промежуточным пунктом для португальских мореплавателей. Как следствие, на него привозили растения из дальних краев.

Поскольку здесь круглый год теплая погода, то все прекрасно прижилось и сейчас можно увидеть цветы и деревья из Африки, Азии, Карибов. Многие растения я вообще видела впервые в жизни. 20% площади острова занимают реликтовые вечнозеленые лавровые леса, которые являются наследием ЮНЕСКО,

– поделилась туристка.

Наконец третий пункт в списке девушки вытекает из предыдущего. Мадейру стоит посетить ради фруктов, которые растут на островах, в частности аж 5 видов маракуйи. Юлия рассказала, что ехала на архипелаг ради обычной монстеры, растущей в офисах.

В конце концов, туристка резюмировала, что на Мадейре очень красивые рассветы и закаты, целебный воздух, стильные отели и рестораны.

"Поэтому вы точно привезете с острова кучу впечатлений", – подытожила девушка.



Как выглядит Мадейра

Когда лучше ехать на Мадейру?

Как пишет туристическое издание Lonely Planet, Мадейра имеет субтропический климат, где среднегодовая температура составляет 21 градус тепла.

Больше всего осадков выпадает в январе, а вода вокруг острова самая теплая в сентябре. Как говорится в статье, если вы ищете тишину и покой, вам лучше избежать наплыва туристов в августе.

В противном случае Мадейра – отличный вариант для отдыха практически в любое время года.

Что нужно знать об отдыхе на Мадейре?