Один путешественник на Reddit раскрыл секрет о маленьком уединенном острове, на который наткнулся во время путешествия по Южной Азии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
Смотрите также Турист определил самый дешевый город мира и провел там один день "на полную"
Где отдохнуть на Мальдивах?
Турист опубликовал фотографии с потрясающими песчаными берегами, окаймленные пальмами, нетронутые бирюзовые воды и практически отсутствие других посетителей.
Мы с девушкой были в этом регионе (Шри-Ланка – 24 Канал) и решили продолжить наше путешествие, посетив новую страну, поэтому полетели в Мале и местным паромом добрались до острова, расположенного в двух атоллах,
– написал пользователь Reddit.
Он отметил, что прибыл в маленький нетронутый рай под названием Дигура (Dhigurah). Остров расположен в атолле Алиф Даалу, цепочке из 49 островов по всей территории Мальдив.
Дигура на Мальдивах / Фото пользователя Reddit
В окружающих водах обитают китовые акулы, а также скаты и разнообразные морские существа. Как сообщает Mirror, китовые акулы питаются исключительно планктоном и мелкими рыбками, поэтому не представляют никакой угрозы для людей.
"Мы проводили время, занимаясь снорклингом (вода, особенно ближе к берегу, буквально кишит морскими обитателями), плавали с китовыми акулами и скатами и пили свежевыжатый кокосовый сок на пляже", – поделился турист.
Путешественник дал совет тем, кто планирует посетить Дигуру. В частности, добирание до острова занимает почти целый день, поэтому он рекомендует использовать скоростной катер, чтобы сэкономить время.
Что стоит знать об отдыхе на Мальдивах?
Мальдивы славятся бирюзовыми водами и роскошными пляжами, поэтому являются отдыхом мечты для многих туристов. Однако путешественников часто отталкивают заоблачные цены на островах.
Так, именно здесь завершают строительство одного из самых дорогих курортов в мире, где только одна ночь стоит космические 5 миллионов гривен.
Но эксперт по путешествиям Шерил Дрейн утверждает, что побывать на Мальдивах и не разориться все же можно. Для этого она рекомендует выбирать правильный сезон и искать пакетные предложения. Кроме того, путешественникам рекомендуют выбирать альтернативные направления.