Один путешественник на Reddit раскрыл секрет о маленьком уединенном острове, на который наткнулся во время путешествия по Южной Азии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Смотрите также Турист определил самый дешевый город мира и провел там один день "на полную"

Где отдохнуть на Мальдивах?

Турист опубликовал фотографии с потрясающими песчаными берегами, окаймленные пальмами, нетронутые бирюзовые воды и практически отсутствие других посетителей.

Мы с девушкой были в этом регионе (Шри-Ланка – 24 Канал) и решили продолжить наше путешествие, посетив новую страну, поэтому полетели в Мале и местным паромом добрались до острова, расположенного в двух атоллах,

– написал пользователь Reddit.

Он отметил, что прибыл в маленький нетронутый рай под названием Дигура (Dhigurah). Остров расположен в атолле Алиф Даалу, цепочке из 49 островов по всей территории Мальдив.



Дигура на Мальдивах / Фото пользователя Reddit

В окружающих водах обитают китовые акулы, а также скаты и разнообразные морские существа. Как сообщает Mirror, китовые акулы питаются исключительно планктоном и мелкими рыбками, поэтому не представляют никакой угрозы для людей.

"Мы проводили время, занимаясь снорклингом (вода, особенно ближе к берегу, буквально кишит морскими обитателями), плавали с китовыми акулами и скатами и пили свежевыжатый кокосовый сок на пляже", – поделился турист.

Путешественник дал совет тем, кто планирует посетить Дигуру. В частности, добирание до острова занимает почти целый день, поэтому он рекомендует использовать скоростной катер, чтобы сэкономить время.

Что стоит знать об отдыхе на Мальдивах?