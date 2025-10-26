У списку країн, які подобаються Колдеру, опинилися Португалія у Західній Європі та Болгарія – у Східній. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Які міста найкращі для відпочинку в Європі?

Сонячний берег у Болгарії приваблює на узбережжя Чорного моря натовпи любителів сонця своїм теплим кліматом, доступними барами та ресторанами й бурхливим нічним життям.

Експерт також назвав Бургас, що розташовується неподалік від Сонячного берега, дуже недооціненим місцем для відпочинку.

Колдер зазначив, що в Бургасі є дивовижні місця, включаючи безкоштовний відкритий спа-центр на Атанасівському озері, гарний громадський парк "Морський сад" та природний заповідник "Пода".

Відвідувачі також можуть оглянути римські руїни, музеї та релігійну архітектуру або поїхати вздовж узбережжя до веселого та галасливого Сонячного берега.

Як альтернативу, Саймон рекомендує Лісабон як "одну з найкрасивіших столиць Європи". Гуру подорожей зазначив, що біля Лісабону є прекрасні місця, зокрема Кашкайш, Ешторіл та Сінтру.

Саймон також рекомендує поїсти в O Barbas, ресторані морепродуктів з видом на Атлантичне узбережжя.

Коли найкраще їхати у Лісабон?

Як пише видання Lonely Planet, Лісабон можна відвідувати в будь-яку пору року. Влітку столиця Португалія приваблює палючим сонцем та великою кількістю подій.

Водночас осінь та весна мають ніжнішу магію, зокрема це найтепліші пори року в Лісабоні. Навіть зима має свій тихий шарм у Лісабоні.

До кінця вересня туристи можуть відвідувати деякі пляжі біля Лісабона, однак у жовтні погода стає більш прохолодною.

Куди поїхати на відпочинок восени?