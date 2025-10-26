Кіпр – це острівна держава у Європі, яка є надзвичайно популярним напрямком для відпочинку влітку. Однак острів залишається теплим протягом всієї зими, а листопад – один з найкращих місяців для відпочинку, пише 24 Канал з посиланням на Exspress.

Дивіться також Сальвадор Далі вважав його центром світу: маловідоме місто між Францією та Іспанією

Який острів обрати для відпочинку у листопаді?

Чимало людей, які вирішили поїхати на Кіпр у листопаді, поділилися позитивними враженнями від цієї подорожі. Блогерка, відома під ніком My Next Adventure, сказала, що її листопадова подорож на цей острів була чудовою завдяки смачній їжі, привітним місцевим жителям та прекрасним пляжам і містечкам.

Туристи писали на Reddit, що їхня подорож на Кіпр у листопаді була приємною, оскільки там було набагато менше людей, ніж влітку. Кількість відвідувачів Кіпру різко зростає в літні місяці, коли температура регулярно перевищує 30 градусів.

Як виглядає відпочинок на Кіпрі в листопаді: дивіться відео

Тим часом один користувач TikTok розповів, що в листопаді йому вдалося втекти від "холодної та дощової погоди вдома", полетівши на Кіпр. У відео, яке стало вірусним, він показав майже безлюдні пляжі з кришталево чистою водою під ясним небом, що нагадувало ідеальний літній день.

На Кіпрі є багато місць, які приваблюють туристів. До найпопулярніших належать Пафос, Ая-Напа та Нікосія. Хоча влітку тут багатолюдно, взимку можна очікувати, що вони будуть менш переповнені.

Що стосується пляжів, на Кіпрі є багато прекрасних місць, які ви, можливо, захочете відвідати. Деякі з найкращих пляжів Кіпру – Coral Bay, Nissi Beach та Fig Tree Bay Beach.



Кіпр / Фото Pexels

Столиця Кіпру – Нікосія – єдина у світі столиця, яка досі залишається розділеною. Вона розташована на кордоні, де острів розділений на дві частини. Північний Кіпр контролюється самопроголошеною Турецькою Республікою Північного Кіпру, а південь острова – Республікою Кіпр.

Місто має багату історію, що робить його чудовим місцем для любителів культури.

Чи можна українцям відвідувати окуповану частину Кіпру?

МЗС України офіційно застерігає мандрівників від поїздок на окуповану територію Кіпру. Невизнання цієї території Україною унеможливлює захист громадян з боку дипломатичних установ.

В'їзд іноземних громадян на окуповану територію дозволяється тільки з короткотерміновою метою з території Республіки Кіпр.

Громадяни України мають попереднього в'їхати до Республіки Кіпр через законні пункти пропуску, зокрема аеропорти Ларнаки й Пафосу та порти в містах Ларнака, Лімасол, Пафос та Лача й перетнути контрольно-пропускні пункти, наявні на лінії розмежування, що контролюється миротворчими силами ООН.

Куди поїхати на відпочинок у листопаді?