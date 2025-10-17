Перпіньян – місто на південному заході Франції, біля підніжжя Піренеїв, лише за кілька кілометрів від Середземного моря, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror. Його населення становить близько 120 000 осіб.

Що відомо про місто Перпіньян?

Видання Lonely Planet описує його як "місто, що розкинулося від тісного клубка старих міських провулків, затінених пальмами площ і пошарпаних будинків, пофарбованих у відтінки лимона, персика та мандарина".

Будучи дещо віддаленим, Перпіньян приваблює набагато менше туристів, ніж інші міста Франції, такі як Париж і Ніцца.

Перпіньян має більше французько-іспанського прибережного шарму. Місто розташоване всього в 35 кілометрів від іспанського кордону.

Художник Сальвадор Далі вважав його центром світу. Іспанський сюрреаліст сказав, що залізничний вокзал міста викликав у нього "космогонічний екстаз", повідомляє Express.

Серед головних визначних пам'яток Перпіньяна – Палац королів Майорки, побудований у 1200-х роках як материковий замок для монархів сусіднього іспанського острова. З вежі відкривається найкращий вид на місто.



Перпіньян / Фото Jorge Franganillo

Інші місця, які варто відвідати туристам, – це собор Сен-Жан-Батист, побудований у 1400-х роках, з вітражами та мавританським органом, а також Кастільєт, міські ворота, побудовані у 1300-х роках.

Окрім того, є ряд художніх музеїв і галерей, включаючи Hotel Pams, перлину в стилі ар-нуво, яка колись була фабрикою сигаретного паперу, і Musée d'Art Hyacinthe Rigaud, музей образотворчого мистецтва в стилі бароко з колекціями, натхненними місцевою культурою.

Всього за 13 кілометрів від Перпіньяна розташоване узбережжя з численними пляжами із золотистим піском і блакитним морем, а також чарівними морськими курортами і містечками.

Місто Перпіньян на карті

Також неподалік розташовуються Піренеї, велична гірська система, що простягається вздовж кордону Франції та Іспанії. Це улюблене місце для піших і велосипедних прогулянок, яке пропонує безліч маршрутів для дослідження, включаючи найвищу вершину Піко-де-Ането. У цьому хребті також є вражаючі скелі, густі ліси та каскадні водоспади.

