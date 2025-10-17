Перпіньян – місто на південному заході Франції, біля підніжжя Піренеїв, лише за кілька кілометрів від Середземного моря, пише 24 Канал з посиланням на The Mirror. Його населення становить близько 120 000 осіб.
Дивіться також Недороге місто у Франції з теплом +20 у жовтні назвали найкращим для відпочинку восени
Що відомо про місто Перпіньян?
Видання Lonely Planet описує його як "місто, що розкинулося від тісного клубка старих міських провулків, затінених пальмами площ і пошарпаних будинків, пофарбованих у відтінки лимона, персика та мандарина".
Будучи дещо віддаленим, Перпіньян приваблює набагато менше туристів, ніж інші міста Франції, такі як Париж і Ніцца.
Перпіньян має більше французько-іспанського прибережного шарму. Місто розташоване всього в 35 кілометрів від іспанського кордону.
Художник Сальвадор Далі вважав його центром світу. Іспанський сюрреаліст сказав, що залізничний вокзал міста викликав у нього "космогонічний екстаз", повідомляє Express.
Серед головних визначних пам'яток Перпіньяна – Палац королів Майорки, побудований у 1200-х роках як материковий замок для монархів сусіднього іспанського острова. З вежі відкривається найкращий вид на місто.
Перпіньян / Фото Jorge Franganillo
Інші місця, які варто відвідати туристам, – це собор Сен-Жан-Батист, побудований у 1400-х роках, з вітражами та мавританським органом, а також Кастільєт, міські ворота, побудовані у 1300-х роках.
Окрім того, є ряд художніх музеїв і галерей, включаючи Hotel Pams, перлину в стилі ар-нуво, яка колись була фабрикою сигаретного паперу, і Musée d'Art Hyacinthe Rigaud, музей образотворчого мистецтва в стилі бароко з колекціями, натхненними місцевою культурою.
Всього за 13 кілометрів від Перпіньяна розташоване узбережжя з численними пляжами із золотистим піском і блакитним морем, а також чарівними морськими курортами і містечками.
Місто Перпіньян на карті
Також неподалік розташовуються Піренеї, велична гірська система, що простягається вздовж кордону Франції та Іспанії. Це улюблене місце для піших і велосипедних прогулянок, яке пропонує безліч маршрутів для дослідження, включаючи найвищу вершину Піко-де-Ането. У цьому хребті також є вражаючі скелі, густі ліси та каскадні водоспади.
Відпочинок у Франції: що варто знати?
Париж – це один з найпопулярніших туристичних напрямків у світі. Однак присутність як натовпів туристів, так і безлічі кишенькових злодіїв, створює проблеми для тих, хто досліджує французьку столицю.
Найдоступніший час для відвідування Парижа – з середини листопада до середини грудня, коли менше туристів і нижчі ціни.
Ерін Вакс, яка прожила у Парижі 4 роки, розсекретила найкращі локації у столиці Франції. Щоб відчути справжню французьку атмосферу, варто відвідати пекарні у спальних районах, а також бар Le Pavillon des Canaux на каналі Сен-Мартен.