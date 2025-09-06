Осінь в Іспанії дарує теплу погоду, спокійне море і гастрономічні відкриття. Популярний туристичний путівник Lonely Planet склав підбірку з 6 регіонами Іспанії, які найкраще підійдуть для осінньої подорожі, повідомляє 24 Канал.

Куди поїхати в Іспанії восени?

Ла-Ріоха – для винних дегустацій

Ла-Ріоха – це найпопулярніший туристичний регіон в Іспанії. Восени тут починається збір врожаю, який супроводжується колоритним святом Фієста-де-Сан-Матео. Під час святкування вулиці міста наповнюються людьми, які хочуть продегустувати вино, побачити, як топчуть виноград та відвідати концерти. До речі, деякі виноробні регіону дозволяють туристам долучитися до збору урожаю.

Андалусія – для купання в морі у міжсезоння

На пляжах Андалусії восени навіть краще, аніж влітку. Причина в тому, що туристів менше і пляжі стають доступнішими. На них можна справді відпочити у тиші та гармонії.

Хаен – для збору оливок

Восени в Іспанії збір не лише винограду, а й оливок. Оливки збирають по всій країні, але в Хаені це роблять найкраще. Тут відбуваються фестивалі та інші тематичні події, які приваблюють туристів.

Менорка – для дегустації сиру

У жовтні на Менорці можна поєднати пляжний відпочинок та відвідування сирного ярмарку, на який з'їжджаються сироварні з усієї Іспанії. Тут можна скуштувати найкращі сири в країні та побувати у місцевих сироварнях, де відвідувачам розповідають про процес приготування сиру.



Острів Менорка в Іспанії / Maria Peralta, Pexels

Піренеї – для осінніх походів

Коли спадає літня спека, саме час відправитися у похід в Піренеї. Дерева забарвлюються у жовті відтінки і дарують неймовірні пейзажі. Найкрасивіші місця для походів – це Національний парк Ордеса-і-Монте-Пердідо в Арагоні та регіон Серданья в Каталонії.

Ґарочча – для осінніх пейзажів

Ґарочча – це стародавній вулканічний регіон, який розташований між Барселоною і Піренеями. Він відомий своїми пишними лісами та смачною місцевою кухнею. Тут панує зовсім інший клімат – не альпійський і не середземноморський, – що перетворює регіон в зелений рай. У ресторанах обов'язково замовте страву patates d'Olot – це смажена картопля з м'ясом.

Куди поїхати в оксамитовий сезон?

Відпочинок в оксамитовий сезон – це рай для людей, які не люблять гамір та натовпи туристів. Ціни стають дешевшими, пляжі і вулиця вільнішими, а погода – все ще тепла. Відпочити біля моря можна:

на турецьких курортах Анталія і Кемер;

на острові Крит;

на Кіпрі;

у курортних містах на півдні Іспанії;

в Єгипті.

У Хорватію, північні регіони Італії та південь Франції восени на море вже не варто їхати. Тут температура води різко опускається і покупатися вже не вийде.