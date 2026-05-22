Найвища гора світу, висота якої становить 8849 метрів, розташована на кордоні Непалу і Тибету в Китаї, пише Reuters. Зазвичай альпіністи піднімаються на вершину з обох сторін, але цього сезону тибетський маршрут залишився без експедицій через відсутність дозволів від китайської влади.

Читайте також Чорний пісок є не лише на Канарах: ось 6 довершених вулканічних пляжів у різних куточках світу

Що відомо про рекордне сходження?

За словами генерального секретаря Асоціації операторів експедицій Непалу Ріші Бхандарі, попередній рекорд з непальського боку становив 223 сходження за добу і був встановлений 22 травня 2019 року.

Бхандарі зазначив, що цьогорічна цифра може ще зрости, оскільки не всі учасники експедицій вже встигли повідомити про успішне сходження після повернення до базового табору.

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Цього року влада Непалу видала 494 дозволи на сходження Евересту. Вартість одного такого дозволу становить 15 тисяч доларів.

Наразі є дані про понад 250 успішних сходжень на день. Остаточні цифри підтвердять після того, як альпіністи нададуть фотографії та інші докази підйому для отримання офіційних сертифікатів.



Чимало альпіністів підкорюють Еверест / Фото Pexels

Втім, експерти не перший рік критикують надмірну кількість людей на Евересті. Через перевантаження на маршруті нерідко виникають черги у так званій "зоні смерті" – ділянці біля вершини, де рівень кисню критично низький для людини.

Саме через це Непал посилив контроль за експедиціями та підвищив збори для альпіністів. Та організатори експедицій кажуть, що велика кількість людей сама по собі не є проблемою, якщо команди добре організовані та мають достатній запас кисню.

Чому Непал ввів обмеження для альпіністів?

Підйом з базового табору на Еверест дуже складний, пише Independent. Він займає приблизно 70 днів і супроводжується пониженим вмістом кисню, ризиком лавин та дуже сильним холодом.

The Kathmandu Post пише, що тепер дозвіл надаватимуть лише тим альпіністам, що раніше підкорювали принаймні одну гору у Непалі, що сягає висотою понад 7 000 метрів.

Крім того, альпіністам доведеться надати довідку про стан здоров'я, аби зменшити кількість невідкладних медичних випадків на великій висоті. Усі заявки, документи та відповідні збори потрібно буде подавати до Департаменту туризму перед експедицією.

Які ще є цікаві новини?

Мавританська залізниця, що перетинає пустелю Сахара, стала популярною серед туристів завдяки екстремальній поїздці на вантажних вагонах під відкритим небом. Попри заборону влади та ризики, пов'язані з такою подорожжю, туристи продовжують відвідувати Мавританію задля цього унікального досвіду.

Острів Корчула в Хорватії стає популярним серед туристів завдяки своїй автентичності та відсутності натовпів. На острові можна насолодитися оливковими гаями, бухтами з чистою водою, місцевим вином, а також відвідати історичні та мальовничі місця.