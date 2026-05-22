Самая высокая гора мира, высота которой составляет 8849 метров, расположена на границе Непала и Тибета в Китае, пишет Reuters. Обычно альпинисты поднимаются на вершину с обеих сторон, но в этом сезоне тибетский маршрут остался без экспедиций из-за отсутствия разрешений от китайских властей.

Что известно о рекордном восхождении?

По словам генерального секретаря Ассоциации операторов экспедиций Непала Риши Бхандари, предыдущий рекорд с непальской стороны составлял 223 восхождения за сутки и был установлен 22 мая 2019 года.

Бхандари отметил, что нынешняя цифра может еще вырасти, поскольку не все участники экспедиций уже успели сообщить об успешном восхождении после возвращения в базовый лагерь.

В этом году власти Непала выдали 494 разрешения на восхождение на Эверест. Стоимость одного такого разрешения составляет 15 тысяч долларов.

Сейчас есть данные о более 250 успешных восхождений в день. Окончательные цифры подтвердят после того, как альпинисты предоставят фотографии и другие доказательства подъема для получения официальных сертификатов.



Впрочем, эксперты не первый год критикуют чрезмерное количество людей на Эвересте. Из-за перегрузки на маршруте нередко возникают очереди в так называемой "зоне смерти" – участке возле вершины, где уровень кислорода критически низкий для человека.

Именно поэтому Непал усилил контроль за экспедициями и повысил сборы для альпинистов. Но организаторы экспедиций говорят, что большое количество людей само по себе не является проблемой, если команды хорошо организованы и имеют достаточный запас кислорода.

Почему Непал ввел ограничения для альпинистов?

Подъем из базового лагеря на Эверест очень сложный, пишет Independent. Он занимает примерно 70 дней и сопровождается пониженным содержанием кислорода, риском лавин и очень сильным холодом.

The Kathmandu Post пишет, что теперь разрешение будут предоставлять только тем альпинистам, что ранее покоряли по крайней мере одну гору в Непале, достигающую высотой более 7 000 метров.

Кроме того, альпинистам придется предоставить справку о состоянии здоровья, чтобы уменьшить количество неотложных медицинских случаев на большой высоте. Все заявки, документы и соответствующие сборы нужно будет подавать в Департамент туризма перед экспедицией.

