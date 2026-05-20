Эксперты туристического издания Travel Off Path советуют спланировать путешествие на остров Корчула. Хотя он и малоизвестный, и количество туристов, которые его посещают, в последнее время увеличивается. Поэтому через несколько лет он уже перестанет быть "скрытой жемчужиной" Хорватии.

Почему стоит посетить остров Корчула в Хорватии?

Корчула – это одно из самых аутентичных мест во всей Хорватии. Здесь на узких мощеных улочках не надо проталкиваться сквозь толпу туристов с телефонами, а можно спокойно прогуливаться. Как пишет Lonely Planet, Корчула простирается на почти 47 километров и является шестым по величине островом Адриатики. Здесь туристов ждут оливковые рощи, бухты с кристально-чистой водой и вино с местных виноградников.

На южном побережье острова есть небольшие песчаные пляжи, которые в основном спрятаны в бухтах. В то же время на севере побережья галечное, а заход в море более пологий.

Добраться до Корчулы можно паромом из любого популярного города Хорватии.

Где расположен остров Корчула: карта

Что надо увидеть на острове Корчула?

Вела-Лука – портовый городок на западе острова, из которого можно отправиться на экскурсию на лодке к пещере Вела Спила.

Блато – традиционная хорватская деревня, где можно увидеть местные танцы с мечами.

Лумбарда – город с песчаными пляжами и живописными виноградниками.

Pupnatska luka – скрытая бухта с бирюзовой водой.

Собор святого Марка, который был построен в 15 веке, а ныне является сердцем острова.

Дом Марко Поло – считается, что именно здесь родился выдающийся венецианский путешественник, который одним из первых совершил путешествие по Азии из Европы.

Пляж Pupnatska luka в Хорватии

Ранее мы рассказывали о малоизвестном курорте Италии, куда из Польши можно долететь чуть больше чем за 2 тысячи гривен в обе стороны. Говорится о городе Пескара, который неизвестен туристам, но популярен среди самих итальянцев. И хотя здесь нет узких средневековых улочек, зато есть 16 километров песчаных пляжей. Если вы хотите ленивого отдыха на пляже, то Пескара отличный вариант.

Или же для отдыха можно выбрать Албанию, которая приятно удивит ценами и красотой природы. Правда, туристам надо быть готовыми к некоторым нюансам, которые могут быть странными украинцам. Например, здесь почти нигде нельзя заказать кофе с собой, а такси надо заказывать через WhatsApp.