Тревел-блогер Дарья, которая активно путешествует по миру и делится впечатлениями в своем блоге под ником @dashassk_, рассказала о том, как провела один день на острове вечной весны и сколько на это потратила.

Читайте также 3 лучших города Европы для соло-путешествий в 2026 году: куда можно ехать самому

Сколько стоил день туристки на Мадейре?

На Мадейре украинка жила в апартаментах с террасой, с которой открывался невероятный вид на море. Путешествовала она не одна, поэтому ночь ей обошлась в 25 евро. На завтрак путешественница купила продукты в местном супермаркете, и если разделить их стоимость, то все обошлось в 5 евро с человека.

Чтобы увидеть много интересных мест на Мадейре, девушка арендовала автомобиль. Один день аренды вместе с бензином стоил около 24 евро. За эти деньги она смогла посетить 5 невероятных локаций, от которых перехватывает дыхание.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Сперва путешественница отправилась на водопад Miradouro Agua d'Alto. Увидеть его и сделать красивые фото можно совершенно бесплатно.

Следующей локацией стал пляж Сейшал, который славится черным вулканическим песком и зелеными скалами вокруг воды. Чтобы увидеть это удивительное место, не надо платить. Более того, здесь есть обустроенные душ и туалет, а отдыхать на мягком песке довольно приятно. Правда, чтобы припарковать автомобиль рядом с пляжем надо заплатить 10 евро за парковку. Или же можно оставить авто на бесплатной стоянке и немного пройтись, как и сделала украинка.

Кстати, на пляже Сейшал можно заняться серфингом. Аренда снаряжения стоит 40 евро за 2 часа.

Далее украинка отправилась на невероятную смотровую площадку в Espaco Infinito. Пейзажи здесь стоят всех денег мира, но вход абсолютно бесплатный. Так же бесплатно можно погулять в городе Порту-Мониш. Правда, вход на природные бассейны – платный. Как указано на сайте portomoniz.pt, посетители должны заплатить 3 евро. Обед в Порт-Мониш стоил 10 евро.

Перед тем как возвращаться в апартаменты, тревел-блогерка заехала на еще одну вау-обзорную площадку – Achadas da Cruz. Она также была бесплатной. На ужин, как и на завтрак, девушка купила продукты в магазине, что обошлось ей в 5 евро.

В общем такой день на Мадейре стоит 69 евро или 109 евро, если добавить серфинг на Сейшеле. В эквиваленте это составляет 3,5 – 6 тысяч гривен. Правда, если обедать и ужинать в ресторанах, то общая стоимость будет выше.

Украинка рассказала, сколько стоит день на Мадейре: видео @dashassk_

Обратите внимание! Ранее мы рассказывали историю другой туристки из Украины, которая посетила Мадейру. В декабре тур на троих вместе с детьми обошелся ей в 66 тысяч гривен. В эту стоимость входили перелет, трансфер из и в аэропорт, проживание, завтраки и страховка. За аренду автомобиля за 5 дней женщина заплатила 280 евро. За продукты в супермаркете она платила 8 – 10 евро в день, а блюда в ресторане стоили 15 – 20 евро на одного человека.

Что еще туристам надо знать о Мадейре?

Мадейра – это остров с совершенно уникальным для Европы климатом, ведь географически он ближе расположен к африканскому континенту – в 450 километрах, а к Португалии расстояние почти вдвое больше. В 2025 году на туристическом "Оскаре" World Travel Awards Мадейру признали лучшим островным туристическим направлением мира.

Несмотря на всю красоту этого острова, туристы должны понимать, что Мадейра – это не о ленивом отдыхе на пляже. Сюда едут, чтобы много гулять, открывать для себя невероятные уголки, подниматься в горы и плавать в океане.