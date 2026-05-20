Речь идет про Мадейру – смесь адреналина и спокойствия, жемчужину Португалии, которая не может не быть среди списка must-visit каждого путешественника. По материалам портала Visit Madeira и не только рассказываем обо всем этом подробнее.

Смотрите также Кратеры, киты и чайные поля: это недооцененное место называют европейскими Гавайями

Мадейра на карте мира: какие интересные факты стоит знать об этом португальском острове?

Если вы ищете путеводители по Мадейре и хотите понять это место, стоит начать с прошлого. История Мадейры начинается с 1419 года, когда португальские мореплаватели буквально наткнулись на этот остров среди океана. Они же вместе с семьями через несколько лет стали там первыми поселенцами по приказу короля Жуана I. Ранее на острове люди никогда не жили.

Европейцы завезли на Мадейру культуры, которые кардинально изменили ее судьбу. Прежде всего – сахарный тростник, быстро принесший острову невиданный экономический расцвет. В XVI веке архипелаг стал одним из самых выдающихся производителей сахара в мире, да и сам продукт тогда называли белым золотом.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

В XVII веке Мадейра пережила второй экономический бум благодаря британцам, которые активно развивали торговлю. Они же строили там себе большие загородные дома с великолепными садами, как пишет Britannica, чтобы отдыхать зимой – сейчас многие из этих вилл стали отелями, а вот сады может посетить любой желающий.

Где расположен остров Мадейра? Действительно, многие в мире до сих пор удивленно спрашивают: "Мадейра – где это?", – ища ее возле материковой Португалии. Но дело в том, что Мадейра на карте занимает достаточно особое место. Этот регион Португалии лежит в открытом Атлантическом океане, примерно в 805 километрах к юго-западу от материка.

Собственно, Мадейра ближе расположена к Африке, чем к Португалии – в 450 километрах. Еще важно понимать, что Мадейра – остров, у которого есть соседи: вместе с Порту-Санту и необитаемыми группами небольших островов Дезерташ и Салваженш он образует архипелаг.

Самые красивые пейзажи Мадейры – вид с дрона: смотрите видео exploretheworld4k

Главный остров делит пополам (на север и юг) центральный горный хребет с самой высокой точкой Пику-Руйву в 1862 метра, и это важно, ведь формирует немного разные климатические и туристические регионы. На Сегодня Мадейра является автономным регионом с собственным парламентом и правительством в столице Фуншал.

Португальский язык на Мадейре, конечно, является официальным, но – хоть немного, но большинство местных охотно общаются на английском. Если же вы попробуете сказать несколько слов на португальском – это приветливо оценят, как пишет Travellerspoint.

От дворцов до левад: что обязательно увидеть и почувствовать на Мадейре?

В 2025 году на World Travel Awards Мадейру признали лучшим островным туристическим направлением мира, и это в 11-й раз подряд, как пишет Travel Tomorrow. Архипелаг опередил таких зубров как Бали, Гавайи, Маврикий, Сейшелы и Занзибар.

Итак, что делать, когда уже перед вами Мадейра – что посмотреть там? А список поражает разнообразием. Выдающиеся места Мадейры, бесспорно, начинаются с Фуншала – это красочная столица со старинным рынком Mercado dos Lavradores, где продают тропические фрукты, цветы и свежую рыбу. Далее – Кабу-Жиран, один из самых высоких морских скальных обрывов в Европе, 580 метров, со стеклянной смотровой площадкой. И еще Порту-Мониш – природные лавовые бассейны на крайнем западе острова.

Невозможно обойти вниманием лес Фанал – величественный и мистический, с деревьями-великанами, лавровый лес, занимающий более 15 тысяч гектаров. И упомянутый уже выше Пику-Руйву – это самая высокая точка острова, откуда открывается панорама всего архипелага. Остров, к слову, имеет вулканическое происхождение и сформировался благодаря подводным извержениям более 5 миллионов лет назад.

Отдельно стоит сказать о дворцах Мадейры, ведь это совершенно особая страница туристического опыта. Главная жемчужина – Monte Palace Tropical Garden с коллекцией растений со всего мира, азулежу и уникальными павильонами. В том же районе есть легендарный и немного забавный аттракцион, Carros de Cesto – спуск с горы в плетеном корзиночном тобогане, которому уже более 200 лет.

Чем заниматься на Мадейре – хороший план на 7 дней: смотрите видео TheLoversPassport

Еще одна знаменитая усадьба – Quinta do Palheiro Ferreiro (Blandy's Garden) с 200-летними садами, открытая для посещения круглый год. Однако, возможно, ключевая туристическая изюминка острова – не дворцы: на Мадейре есть левады (levadas) – древняя система оросительных каналов, прорубленных прямо в базальтовых скалах. К слову, лучшие пешеходные маршруты Мадейры базируются именно на левадах.

Заметим, с 2026 года на официальные маршруты надо бронировать временные слоты через официальную платформу SIMplifica. Почему так сделали? Потому что в ситуации ощутимого усиления туристического потока на Мадейру очень важно, чтобы как путешественники, так и местные относились с полным уважением друг к другу и к наследию архипелага. Для этого также в ноябре 2025 года на острове запустили кампанию "Исследуй. Уважай. Береги".

Кампания "Исследуй. Уважай. Береги" является четким обязательством региона по развитию более сознательного, сбалансированного и устойчивого туризма, что привлекает как посетителей, так и местную общину к сохранению аутентичности и природных ресурсов этого туристического направления,

– цитирует dnoticias.pt президента Ассоциации по продвижению Мадейры Эдуарду Жезуша.

Туристы от такого нововведения на самом деле выигрывают, ведь могут без толп и в тишине насладиться любым и каждым маршрутом. Среди них самым популярным, к слову, является Levada das 25 Fontes на 4,3 километра, что поражает буйной природой и водопадами. Другой маршрут, Vereda do Areeiro (PR1), соединяет три культовых вершины острова и дарит буквально незабываемые панорамы.

Совет для тех, кто стремится сделать идеальные фотографии на Мадейре: самые эффектные точки – смотровая площадка Кабу-Жиран, туманный лес Фанал на рассвете, цветной рынок в Фуншале и левады в утренней дымке. А север острова с ее водопадами и дикими берегами – просто сплошной фон для пейзажной съемки.

Погода, пляжи, вина и кухня: почему отдых на Мадейре стоит каждого евро?

В основе туристического бума на Мадейре, кроме всего прочего, еще и кулинарная революция. Заведения острова сейчас акцентируют на новых техниках и особенно на местных ингредиентах, а это тунец, морские улитки и рыба-сабля, а также кускус, батат, каштаны и вешенки, пишет профильный туристический портал TTW.

Почему Мадейра – остров вечной весны: смотрите видео IvanSomewhere

Погода на Мадейре – главный козырь острова. Климат здесь субтропический, среднегодовая температура воздуха – около 20 градусов, благодаря чему Мадейру уже несколько веков называют островом вечной весны. Даже зимой температура днем колеблется вокруг 18 и выше.

Вода в океане летом и осенью прогревается до 23 – 24 градусов. Дожди чаще бывают на северном побережье – оно влажнее из-за горного барьера, о котором мы уже отмечали выше. А вот южная сторона с Фуншалом – сухая и солнечная. Лучшее время для отдыха на море – сентябрь и октябрь.

Лучшие пляжи Мадейры не похожи на средиземноморские. Большинство из них каменистые или вулканические, однако есть и песчаные. К примеру, Praia de Machico и Praia de Calheta с желтым песком, завезенным из Сахары, или Praia do Porto do Seixal с черным вулканическим песком среди скал, а также Prainha do Caniçal – здесь темный медный песок, и это, говорят, единственный "родной" песчаный пляж острова.

Винодельни Мадейры – еще одна поразительная туристическая аттракция. Вино Мадейра (Madeira Wine) – абсолютно уникальный напиток, известный всему миру, а лучшее место для знакомства с ним – Blandy's Wine Lodge в Фуншале на Avenida Arriaga, 28. Гиды предлагают экскурсии по виноградникам и дегустации с комментариями и в других местах, и таких локаций – на любой вкус.

Где поесть на Мадейре – еще один вопрос, на который легко ответить. Не говоря и о других населенных пунктах, только один Фуншал предлагает под тысячу ресторанов и заведений питания, от уличных таверн до мишленовской кухни.

Какие блюда местной кухни надо попробовать обязательно? Это Espada com banana – черная рыба-сабля с банановым соусом, гастрономический символ острова, также Búzio – улитки в соусе с чесночным маслом, и Bolo de mel (фактически это медовый пряник, но готовят его не с медом, а с мелассой) – традиционный десерт, который можно хранить годами.

А вот другой топ локаций и заведений Мадейры от украинской путешественницы: смотрите видео jane.prorvina

Не хотите есть в заведениях – не проблема. Посетите рынок Меркаду душ Лабрадореш в центре Фуншала – это лучшее место, чтобы попробовать местные фрукты, в частности мадейранский карликовый банан, маракую, анони (черимойю) и личи.

На Мадейру из Украины: сколько надо иметь денег и другая важная информация

Рассуждая о турах на Мадейру из Киева, учитывайте, что прямых рейсов из Украины нет, пока идет война. Итак, маршрут скорее всего будет предусматривать вылет из ближайших аэропортов в соседних странах, и могут быть даже пересадки в Лиссабоне или Франкфурте. Авиабилеты на Мадейру стоит покупать онлайн и заранее, ведь направление популярное.

В целом перелет продлится очень ориентировочно 5 – 7 часов, в зависимости от маршрута. Средняя стоимость тура на человека на 7 дней с ранним бронированием в начале 2026 года колебалась в диапазоне 500 – 1500 евро, в зависимости от насыщенности программы.

Лучшие отели Мадейры начинают искать от легендарного Reid's Palace, A Belmond Hote – это неоспоримый символ роскоши, пятизвездочный комплекс на клифе с видом на океан, окруженный субтропическими садами. Он работает с далекого 1891 года. Среди других топовых вариантов – Savoy Palace, Cliff Bay, Belmond и Casa Velha do Palheiro, все в Фуншале или поблизости.

Об отдыхе на Мадейре отзывы туристов стабильно положительные: ее хвалят за невероятные пейзажи, а весной и летом остров буквально утопает в зелени, также за комфортный климат и за многообразие активного отдыха. Вместе с тем опытные путешественники предупреждают, что это не классический пляжный курорт, да и погода на Мадейре может меняться трижды в день.

Какую валюту брать на Мадейру – тоже важный вопрос, который волнует каждого начинающего путешественника. Но ответ прост – остров является частью Португалии и Еврозоны, поэтому здесь в обращении евро. Брать какие-то другие деньги нет смысла, и почти во всех ресторанах и отелях принимают оплата карточкой.

Блогер из Украины предлагает свой советчик для тех, кто едет на Мадейру впервые: смотрите видео dmytrovlasov

Мадейра – интересные факты об острове:



Спорт на Мадейре – это отдельная страсть. Чего стоит только то, что остров является родиной Криштиану Роналду, едва ли не самого известного футболиста всех времен. На Мадейре работает музей CR7, а еще и международный аэропорт в Фуншале назвали в его честь.



Этот аэропорт сам по себе уникальная аттракция. Его взлетно-посадочную полосу частично поддерживают опоры прямо над морем, и он официально один из самых сложных для пилотирования в Европе.



А еще на Мадейре хорошо развиты водные виды спорта – серфинг, парусный спорт, дайвинг. Не менее популярны треккинг и параглайдинг. Климат позволяет заниматься спортом круглый год.

Какие еще туристические локации Португалии стоит посетить, если Мадейру уже полностью исследовали?

Кроме всем известных Порту и Лиссабона на материке, в Португалии есть не менее интересный город Гимарайнш. Интересно, что именно его называют колыбелью португальской нации – там родился первый король страны Афонсу Энрикеш, а его средневековый замок стал главным символом основания независимого государства.

Другой исторической жемчужиной Португалии является уникальная деревня Каштелу-Нову – полностью возведенная из гранита. Она раскинулась на склонах гор Серра-да-Гардунья и до сих пор сохранило аутентичную атмосферу средневековья с древними замковыми руинами и римской дорогой.