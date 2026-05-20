Тревел-блогерка Дарина, яка активно мандрує світом і ділиться враженнями у своєму блозі під ніком @dashassk_, розповіла про те, як провела один день на острові вічної весни і скільки на це витратила.

Скільки коштував день туристки на Мадейрі?

На Мадейрі українка жила в апартаментах з терасою, з якої відкривався неймовірний вид на море. Подорожувала вона не одна, тому ніч їй обійшлася у 25 євро. На сніданок мандрівниця купила продукти у місцевому супермаркеті, і якщо розділити їхню вартість, то все обійшлося у 5 євро з людини.

Щоб побачити багато цікавих місць на Мадейрі, дівчина орендувала автомобіль. Один день оренди разом з бензином коштував близько 24 євро. За ці гроші вона змогла відвідати 5 неймовірних локацій, від яких перехоплює подих.

Спершу мандрівниця відправилася на водоспад Miradouro Agua d'Alto. Побачити його і зробити красиві фото можна абсолютно безкоштовно.

Наступною локацією став пляж Сейшал, який славиться чорним вулканічним піском та зеленими скелями довкола води. Щоб побачити це дивовижне місце, не треба платити. Ба більше, тут є облаштовані душ і туалет, а відпочивати на м'якому піску досить приємно. Щоправда, щоб припаркувати автомобіль поруч з пляжем треба заплатити 10 євро за парковку. Або ж можна залишити авто на безкоштовній стоянці і трохи пройтися, як і зробила українка.

До речі, на пляжі Сейшал можна зайнятися серфінгом. Оренда спорядження коштує 40 євро за 2 години.

Далі українка відправилася на неймовірний оглядовий майданчик у Espaco Infinito. Краєвиди тут варті всіх грошей світу, але вхід абсолютно безкоштовний. Так само безкоштовно можна погуляти у місті Порту-Моніш. Щоправда, вхід на природні басейни – платний. Як зазначено на сайті portomoniz.pt, відвідувачі повинні заплатити 3 євро. Обід у Порт-Моніш коштував 10 євро.

Перед тим як повертатися в апартаменти, тревел-блогерка заїхала на ще один вау-оглядовий майданчик – Achadas da Cruz. Він також був безкоштовний. На вечерю, як і на сніданок, дівчина купила продукти в магазині, що обійшлося їй у 5 євро.

Загалом такий день на Мадейрі коштує 69 євро або 109 євро, якщо додати серфінг на Сейшелі. В еквіваленті це становить 3,5 – 6 тисяч гривень. Щоправда, якщо обідати і вечеряти у ресторанах, то загальна вартість буде вищою.

Зверніть увагу! Раніше ми розповідали історію іншої туристки з України, яка відвідала Мадейру. У грудні тур на трьох разом з дітьми обійшовся їй у 66 тисяч гривень. У цю вартість входили переліт, трансфер з і до аеропорту, проживання, сніданки і страховка. За оренду автомобіля за 5 днів жінка заплатила 280 євро. За продукти в супермаркеті вона платила 8 – 10 євро на день, а страви у ресторані коштували 15 – 20 євро на одну людину.

Що ще туристам треба знати про Мадейру?

Мадейра – це острів з абсолютно унікальним для Європи кліматом, адже географічно він ближче розташований до африканського континенту – за 450 кілометрів, а до Португалії відстань майже удвічі більша. У 2025 році на туристичному "Оскарі" World Travel Awards Мадейру визнали найкращим острівним туристичним напрямком світу.

Попри всю красу цього острова, туристи мають розуміти, що Мадейра – це не про лінивий відпочинок на пляжі. Сюди їдуть, щоб багато гуляти, відкривати для себе неймовірні куточки, підійматися в гори і плавати в океані.