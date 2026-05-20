Експерти туристичного видання Travel Off Path радять спланувати подорож на острів Корчула. Хоч він і маловідомий, та кількість туристів, які його відвідують, останнім часом збільшується. Тож через кілька років він вже перестане бути "прихованою перлиною" Хорватії.

Чому варто відвідати острів Корчула у Хорватії?

Корчула – це одне з найавтентичніших місць у всій Хорватії. Тут на вузьких брукованих вуличках не треба проштовхуватися крізь натовп туристів з телефонами, а можна спокійно прогулюватися. Як пише Lonely Planet, Корчула простягається на майже 47 кілометрів і є шостим за величиною островом Адріатики. Тут на туристів чекають оливкові гаї, бухти з кришталево-чистою водою та вино з місцевих виноградників.

На південному узбережжі острова є невеликі піщані пляжі, які здебільшого заховані у бухтах. Водночас на півночі узбережжя галькове, а захід у море більш пологий.

Дістатися Корчули можна поромом з будь-якого популярного міста Хорватії.

Де розташований острів Корчула: карта

Що треба побачити на острові Корчула?

Вела-Лука – портове містечко на заході острова, з якого можна відправитися на екскурсію човном до печери Вела Спіла.

Блато – традиційне хорватське село, де можна побачити місцеві танці з мечами.

Лумбарда – місто з піщаними пляжами та мальовничими виноградниками.

Pupnatska luka – прихована бухта з бірюзовою водою.

Собор святого Марка, який був збудований у 15 столітті, а нині є серцем острова.

Будинок Марко Поло – вважається, що саме тут народився видатний венеційський мандрівник, який одним з перших здійснив подорож Азією з Європи.

Пляж Pupnatska luka у Хорватії / Фото Depositphotos

Де ще варто відпочити на морі влітку 2026 року?

Раніше ми розповідали про маловідомий курорт Італії, куди з Польщі можна долетіти трохи більше ніж за 2 тисячі гривень в обидві сторони. Мовиться про місто Пескара, яке невідоме туристам, але популярне серед самих італійців. І хоч тут нема вузьких середньовічних вуличок, зате є 16 кілометрів піщаних пляжів. Якщо ви хочете лінивого відпочинку на пляжі, то Пескара чудовий варіант.

Або ж для відпочинку можна обрати Албанію, яка приємно здивує цінами і красою природи. Щоправда, туристам треба бути готовими до деяких нюансів, які можуть бути дивними українцям. Наприклад, тут майже ніде не можна замовити каву з собою, а таксі треба замовляти через WhatsApp.