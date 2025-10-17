Місто, яке експерт назвав найкращим для осінньої мандрівки, є чарівне приморське містечко Кассі на півдні Франції. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Mirror.

Дивіться також Не Корфу чи Крит: експерт назвав найкращий острів Греції для відпочинку

Куди поїхати у відпустку восени?

Саймон Колдер підкреслив, що в містечку Кассі середня температура в жовтні становить приємні 20 градусів тепла.

Кассі також ідеально підходить для тих, хто любить піші прогулянки. Це робить місто ідеальним вибором для пенсіонерів, які шукають доступне та недороге місце для відпочинку, повідомляє Express.



Кассі / Фото Pexels

Кассі розташовується поряд з відомим курортом Сен-Тропе, а також неподалік Марселя.

Мандрівникам рекомендують сісти на автобус у Марселі та добратися до Кассі однією з найкрасивіших доріг світу, що простягається вздовж Лазурного Берега.

Місто Кассі на карті

Мандрівниця Сем поділилася у своєму блозі, що Кассі був "одним з найприємніших сюрпризів" під час її проживання у Франції. Вона зазначила, що Кассі є невеликим містечком, тому "його дуже зручно обходити пішки і легко пересуватися".

Усі вулиці є ідеальними для фотографій і мають ту барвисту атмосферу Французької Рив'єри! Нашою улюбленою маленькою площею була Place Baragnon, засаджена бугенвіліями,

– сказала вона.

Місто Кассі також називають альтернативою популярному курорту в Ніцці. У Кассі така ж середземноморська краса, як і в Ніцці, але менше забудови й набагато менше туристів.

Де відпочити восени?