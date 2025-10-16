Експерт розповів про пишний і спокійний острів Тасос, який відомий своїми вкритими соснами горами, кришталево чистими водами та чарівними селами. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.

Який острів варто відвідати в Греції?

Тасос пропонує спокійний відпочинок, ідеальний для сімей, любителів природи та історії. Його узбережжя пропонує поєднання широких піщаних пляжів, таких як Голден-Біч, і відокремлених місць, таких як Тріпіті та Парадайз-Біч, що робить його ідеальним для засмагання та купання.

Тасос має чудові особливості. У центрі є прекрасна гора. Щоб туди дістатися, потрібно переправитися на невеликому поромі з Кавали, але коли ви це зробите, то опинитеся в справжньому раю,

– сказав Саймон Калдер.

Острів може похвалитися багатим культурним спадком, включаючи стародавні руїни в Алікі, історичний театр в Ліменасі та традиційні будинки в османському стилі в таких селах, як Теологос.

Яка погода на острові Тасос?

Як пише First Choice, Тасос має середземноморський клімат з довгим спекотним літом і відносно короткою м'якою зимою.

Щоб насолодитися довгими спекотними сонячними днями, відвідайте Тасос у період з червня по вересень. Найспекотніший місяць року – серпень, із середньою максимальною температурою 31 градусів.

Найпрохолодніший місяць року – січень, із середньою максимальною температурою 9 градусів.

