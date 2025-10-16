Експерт розповів про пишний і спокійний острів Тасос, який відомий своїми вкритими соснами горами, кришталево чистими водами та чарівними селами. Про це пише 24 Канал з посиланням на Express.
Який острів варто відвідати в Греції?
Тасос пропонує спокійний відпочинок, ідеальний для сімей, любителів природи та історії. Його узбережжя пропонує поєднання широких піщаних пляжів, таких як Голден-Біч, і відокремлених місць, таких як Тріпіті та Парадайз-Біч, що робить його ідеальним для засмагання та купання.
Тасос має чудові особливості. У центрі є прекрасна гора. Щоб туди дістатися, потрібно переправитися на невеликому поромі з Кавали, але коли ви це зробите, то опинитеся в справжньому раю,
– сказав Саймон Калдер.
Острів може похвалитися багатим культурним спадком, включаючи стародавні руїни в Алікі, історичний театр в Ліменасі та традиційні будинки в османському стилі в таких селах, як Теологос.
Яка погода на острові Тасос?
Як пише First Choice, Тасос має середземноморський клімат з довгим спекотним літом і відносно короткою м'якою зимою.
Щоб насолодитися довгими спекотними сонячними днями, відвідайте Тасос у період з червня по вересень. Найспекотніший місяць року – серпень, із середньою максимальною температурою 31 градусів.
Найпрохолодніший місяць року – січень, із середньою максимальною температурою 9 градусів.
Куди поїхати в Греції?
Острів Мілос є відомим туристичним напрямком завдяки історичним пам'яткам, таким як давньоримський театр та місце знахідки статуї Венери Мілоської. Він славиться різноманітним узбережжям з понад 70 пляжами, унікальними ландшафтами та вулканічними формаціями.
У Греції також варто відвідати Кассіопі, що на Корфу. Це тихий рибальський курорт з гарними пляжами та історичними пам'ятками, такими як руїни візантійського замку.
Також мандрівникам рекомендують відвідати Ласіті на острові Крит. Це місце ідеально підійде для тих, хто хочете втекти від натовпів туристів.