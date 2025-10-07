Серед найбільш популярних – Міконос, Санторіні та Наксос, але серед 24 островів ще багато прихованих перлин. І одна з них – острів Мілос, розташований на південному заході Кіклад, пише 24 Канал з посиланням на Daily Express.

Чому варто поїхати на острів Мілос?

Мілос, розташований лише за 150 кілометрів від Санторіні, різко контрастує зі своїм більш густонаселеним сусідом, маючи спокійну атмосферу і значно меншу щільність населення. Острів славиться своїм різноманітним узбережжям, що налічує понад 70 пляжів, кожен з яких відрізняється своєю чарівністю.

Жовтень – чудовий час для відвідування, коли ще приємно тепло, з денною температурою від 22 до 25 градусів за Цельсієм, а температура моря комфортна для купання,

– йдеться у статті.



Мальовничі вулички Мілоса / Фото Unsplash

Мандрівники, які шукають пригод та унікальних вражень, можуть потрапити на приголомшливий пляж Циградо лише за допомогою мотузяної драбини. Для тих, хто віддає перевагу більш спокійному відпочинку, сусідні Агія Кіріакі та Паліохорі пропонують захопливі краєвиди, де яскраві скельні утворення різко здіймаються над береговою лінією.

Відомий як "острів кольорів", Мілос зачаровує відвідувачів своїми ландшафтами, сформованими вулканічною активністю. Багатий на мінерали ґрунт острова та різноманітні скельні утворення створюють приголомшливу палітру білого, червоного, жовтого, чорного та зеленого кольорів, які можна побачити на його скелях, пляжах та чарівних селах.

Серед багатьох визначних пам'яток Мілоса:

острів Саракініко виділяється своїми культовими гладкими білими вулканічними скелями, що створюють сюрреалістичний місячний пейзаж, який чудово контрастує з бірюзовими водами;

Паліохорі зачаровує відвідувачів своїми вогненно-червоними й помаранчевими скелями;

Фіріплака демонструє чарівливе поєднання сірого й охристого на тлі блискучого моря.



Мілос часто називають "островом фарб" завдяки неймовірній різноманітності ландшафтів / Фото Unsplash

Плака – столиця Мілосу, розташована на вершині пагорба, зачаровує відвідувачів лабіринтом брукованих вулиць, білими будиночками та яскравими бугенвіліями, що каскадом спадають з балконів. Із заходом сонця з історичного венеціанського замку відкривається приголомшлива панорама з Егейським морем.

Мілос також є ідеальним місцем для любителів історії. Острів відомий як місце знахідки культової статуї Венери Мілоської, яка зараз зберігається в Луврі.

Відвідувачі можуть заглибитися в минуле, досліджуючи давньоримський театр, блукаючи ранньохристиянськими катакомбами або відвідавши Музей гірничої справи, щоб отримати уявлення про геологічну спадщину острова, зауважує Lonely Planet.

