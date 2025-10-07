Среди наиболее популярных – Миконос, Санторини и Наксос, но среди 24 островов еще много скрытых жемчужин. И одна из них – остров Милос, расположен на юго-западе Киклад, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Express.

Почему стоит поехать на остров Милос?

Милос, расположен всего в 150 километрах от Санторини, резко контрастирует со своим более густонаселенным соседом, имея спокойную атмосферу и значительно меньшую плотность населения. Остров славится своим разнообразным побережьем, насчитывающим более 70 пляжей, каждый из которых отличается своим очарованием.

Октябрь – отличное время для посещения, когда еще приятно тепло, с дневной температурой от 22 до 25 градусов по Цельсию, а температура моря комфортная для купания,

–



Живописные улочки Милоса / Фото Unsplash

Путешественники, которые ищут приключений и уникальных впечатлений, могут попасть на потрясающий пляж Циградо только с помощью веревочной лестницы. Для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, соседние Агия Кириаки и Палиохори предлагают захватывающие виды, где яркие скальные образования резко поднимаются над береговой линией.

Известный как "остров цветов", Милос очаровывает посетителей своими ландшафтами, сформированными вулканической активностью. Богатый минералами грунт острова и разнообразные скальные образования создают потрясающую палитру белого, красного, желтого, черного и зеленого цветов, которые можно увидеть на его скалах, пляжах и волшебных деревнях.

Среди многих достопримечательностей Милоса:

остров Саракинико выделяется своими культовыми гладкими белыми вулканическими скалами, создающими сюрреалистический лунный пейзаж, который прекрасно контрастирует с бирюзовыми водами;

Палиохори очаровывает посетителей своими огненно-красными и оранжевыми скалами;

Фириплака демонстрирует волшебное сочетание серого и охристого на фоне сверкающего моря.



Милос часто называют "островом красок" благодаря невероятному разнообразию ландшафтов / Фото Unsplash

Плака – столица Милоса, расположена на вершине холма, завораживает посетителей лабиринтом мощеных улиц, белыми домиками и яркими бугенвилиями, что каскадом спадают с балконов. С заходом солнца с исторического венецианского замка открывается потрясающая панорама с Эгейским морем.

Милос также является идеальным местом для любителей истории. Остров известен как место находки культовой статуи Венеры Милосской, которая сейчас хранится в Лувре.

Посетители могут углубиться в прошлое, исследуя древнеримский театр, блуждая раннехристианскими катакомбами или посетив Музей горного дела, чтобы получить представление о геологическом наследии острова, замечает Lonely Planet.

