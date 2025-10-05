Для тех, кто ищет теплого моря и солнца, есть несколько привлекательных направлений для отпуска этой осенью. О них рассказывает 24 Канал со ссылкой на Express.
Читайте также Забудьте о запланированном бюджете: в каких странах туристы тратят больше ожидаемого
Где в октябре еще можно купаться в море?
- Лансароте, Канарские острова, Испания – до 26,8 градуса
Лансароте является самым жарким островом в октябрьском рейтинге: по данным Метеорологического бюро, средняя температура здесь составляет 26,8 градуса. В этом осеннем сезоне остров предлагает посетителям солнечные пляжи, лишены летней толпы, а также минимальное количество осадков и идеальные условия для пеших и велосипедных прогулок.
Местные виноградники и аутентичные рынки являются достопримечательностями, привлекающие внимание как туристов, так и местных. Для любителей приключений Лансароте предлагает целый ряд мероприятий на свежем воздухе, включая серфинг, дайвинг и морские прогулки. Октябрь дает возможность насладиться морем и ощутить "вечную весну", которая характеризует Канарские острова.
- Кипр – средняя температура 26,7 градуса
Туристов, которые съезжаются на Кипр в октябре, ждет средняя температура воздуха 26,7 градуса, а температура воды в море – комфортных 24. Ежедневно на острове светит около 10 часов солнца, что делает это время идеальным для купания, пляжного отдыха и культурных исследований.
Осенью посетители Кипра найдут меньше толп на популярных археологических памятниках, что позволит им более спокойно исследовать старинные виллы, украшенные сложными мозаиками, и исторические римские театры.
Отдых на Кипре / Фото Unsplash
Кроме того, октябрь знаменует собой сезон различных гастрономических фестивалей, где гости могут попробовать местные вина и сезонные блюда, уникальные для этого региона.
- Кос, Греция – около 26 градусов
Греческий остров Кос, расположен в Эгейском море, является идеальным местом для путешественников, которые ищут спокойного отдыха в октябре этого года. Средние температуры достигают приятных 26 градусов и примерно 8 часов солнечного сияния ежедневно.
Хотя возможны кратковременные ливни, в целом погода остается благоприятной для отдыха и активного времяпрепровождения на свежем воздухе. Туристы могут наслаждаться прекрасными песчаными пляжами острова или отправляться на экскурсии на соседний остров Нисирос, где есть действующий вулкан.
- Гран-Канария, Канарские острова, Испания – 26,4 градуса
В октябре на Гран-Канария царит теплая погода, средняя температура воздуха составляет 26,4 градуса, а также сухие солнечные дни. Остров имеет более 230 километров береговой линии, почти 100 километров из которых – это золотистые песчаные пляжи.
Осень является идеальной возможностью для посетителей, которые ищут спокойного отдыха, свободного от летней толпы. Туристы могут принять участие в горных походах, сборе каштанов в местных деревнях, а также в разнообразных водных развлечениях, включая сноркелинг и яхтинг.
Пуэрто-Рико-де-Гран-Канария / Фото Unsplash
Почему октябрь идеален для отпуска в Европе?
Эксперты подчеркивают многочисленные преимущества пляжного отдыха в это время. Мягкая погода предлагает долгожданную передышку от душной летней жары, что делает это время идеальным для активного отдыха на свежем воздухе, замечает @njoy_travell.
Также путешественники могут воспользоваться выгодными ценами на жилье и авиабилеты, которые значительно ниже, чем в пиковые летние месяцы.
Кроме того, осенью уменьшается толпа туристов, что позволяет отдыхающим наслаждаться природными ландшафтами, культурными достопримечательностями и прибрежными впечатлениями в более спокойной обстановке.
Куда еще поехать в октябре?
Пуэрто-Морелос в Мексике предлагает теплую погоду в октябре, со средней температурой около 31 градус, и напоминает Мальдивы.
Курорт известен своими коралловыми рифами, где можно заниматься подводным плаванием, и имеет вторую по величине рифовую систему в мире с более 500 видами рыб.