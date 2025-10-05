Для тех, кто ищет теплого моря и солнца, есть несколько привлекательных направлений для отпуска этой осенью. О них рассказывает 24 Канал со ссылкой на Express.

Где в октябре еще можно купаться в море?

Лансароте, Канарские острова, Испания – до 26,8 градуса

Лансароте является самым жарким островом в октябрьском рейтинге: по данным Метеорологического бюро, средняя температура здесь составляет 26,8 градуса. В этом осеннем сезоне остров предлагает посетителям солнечные пляжи, лишены летней толпы, а также минимальное количество осадков и идеальные условия для пеших и велосипедных прогулок.

Местные виноградники и аутентичные рынки являются достопримечательностями, привлекающие внимание как туристов, так и местных. Для любителей приключений Лансароте предлагает целый ряд мероприятий на свежем воздухе, включая серфинг, дайвинг и морские прогулки. Октябрь дает возможность насладиться морем и ощутить "вечную весну", которая характеризует Канарские острова.

Кипр – средняя температура 26,7 градуса

Туристов, которые съезжаются на Кипр в октябре, ждет средняя температура воздуха 26,7 градуса, а температура воды в море – комфортных 24. Ежедневно на острове светит около 10 часов солнца, что делает это время идеальным для купания, пляжного отдыха и культурных исследований.

Осенью посетители Кипра найдут меньше толп на популярных археологических памятниках, что позволит им более спокойно исследовать старинные виллы, украшенные сложными мозаиками, и исторические римские театры.



Отдых на Кипре / Фото Unsplash

Кроме того, октябрь знаменует собой сезон различных гастрономических фестивалей, где гости могут попробовать местные вина и сезонные блюда, уникальные для этого региона.

Кос, Греция – около 26 градусов

Греческий остров Кос, расположен в Эгейском море, является идеальным местом для путешественников, которые ищут спокойного отдыха в октябре этого года. Средние температуры достигают приятных 26 градусов и примерно 8 часов солнечного сияния ежедневно.

Хотя возможны кратковременные ливни, в целом погода остается благоприятной для отдыха и активного времяпрепровождения на свежем воздухе. Туристы могут наслаждаться прекрасными песчаными пляжами острова или отправляться на экскурсии на соседний остров Нисирос, где есть действующий вулкан.

Гран-Канария, Канарские острова, Испания – 26,4 градуса

В октябре на Гран-Канария царит теплая погода, средняя температура воздуха составляет 26,4 градуса, а также сухие солнечные дни. Остров имеет более 230 километров береговой линии, почти 100 километров из которых – это золотистые песчаные пляжи.

Осень является идеальной возможностью для посетителей, которые ищут спокойного отдыха, свободного от летней толпы. Туристы могут принять участие в горных походах, сборе каштанов в местных деревнях, а также в разнообразных водных развлечениях, включая сноркелинг и яхтинг.



Пуэрто-Рико-де-Гран-Канария / Фото Unsplash

Почему октябрь идеален для отпуска в Европе?

Эксперты подчеркивают многочисленные преимущества пляжного отдыха в это время. Мягкая погода предлагает долгожданную передышку от душной летней жары, что делает это время идеальным для активного отдыха на свежем воздухе, замечает @njoy_travell.

Также путешественники могут воспользоваться выгодными ценами на жилье и авиабилеты, которые значительно ниже, чем в пиковые летние месяцы.

Кроме того, осенью уменьшается толпа туристов, что позволяет отдыхающим наслаждаться природными ландшафтами, культурными достопримечательностями и прибрежными впечатлениями в более спокойной обстановке.

Куда еще поехать в октябре?