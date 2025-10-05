Для тих, хто шукає теплого моря і сонця, є кілька привабливих напрямків для відпустки цієї осені. Про них розповідає 24 Канал з посиланням на Express.

Де в жовтні ще можна купатися у морі?

Лансароте, Канарські острови, Іспанія – до 26,8 градуса

Лансароте є найспекотнішим островом у жовтневому рейтингу: за даними Метеорологічного бюро, середня температура тут становить 26,8 градуса. Цього осіннього сезону острів пропонує відвідувачам сонячні пляжі, позбавлені літнього натовпу, а також мінімальну кількість опадів та ідеальні умови для піших і велосипедних прогулянок.

Місцеві виноградники та автентичні ринки є визначними пам'ятками, що привертають увагу як туристів, так і місцевих. Для любителів пригод Лансароте пропонує цілий ряд заходів на свіжому повітрі, включаючи серфінг, дайвінг і морські прогулянки. Жовтень дає можливість насолодитися морем і відчути "вічну весну", яка характеризує Канарські острови.

Кіпр – середня температура 26,7 градуса

Туристів, які з'їжджаються на Кіпр у жовтні, чекає середня температура повітря 26,7 градуса, а температура води в морі – комфортних 24. Щодня на острові світить близько 10 годин сонця, що робить цей час ідеальним для купання, пляжного відпочинку та культурних досліджень.

Восени відвідувачі Кіпру знайдуть менше натовпів на популярних археологічних пам'ятках, що дозволить їм більш спокійно досліджувати старовинні вілли, прикрашені складними мозаїками, та історичні римські театри.



Відпочинок на Кіпрі / Фото Unsplash

Крім того, жовтень знаменує собою сезон різноманітних гастрономічних фестивалів, де гості можуть скуштувати місцеві вина та сезонні страви, унікальні для цього регіону.

Кос, Греція – близько 26 градусів

Грецький острів Кос, розташований в Егейському морі, є ідеальним місцем для мандрівників, які шукають спокійного відпочинку в жовтні цього року. Середні температури сягають приємних 26 градусів і приблизно 8 годин сонячного сяйва щодня.

Хоча можливі короткочасні зливи, в цілому погода залишається сприятливою для відпочинку та активного проведення часу на свіжому повітрі. Туристи можуть насолоджуватися прекрасними піщаними пляжами острова або вирушати на екскурсії на сусідній острів Нісірос, де є чинний вулкан.

Гран-Канарія, Канарські острови, Іспанія – 26,4 градуса

У жовтні на Гран-Канарія панує тепла погода, середня температура повітря становить 26,4 градуса, а також сухі сонячні дні. Острів має понад 230 кілометрів берегової лінії, майже 100 кілометрів з яких – це золотисті піщані пляжі.

Осінь є ідеальною можливістю для відвідувачів, які шукають спокійного відпочинку, вільного від літнього натовпу. Туристи можуть взяти участь у гірських походах, збиранні каштанів у місцевих селах, а також у різноманітних водних розвагах, включаючи сноркелінг і яхтинг.



Пуерто-Ріко-де-Гран-Канарія / Фото Unsplash

Чому жовтень ідеальний для відпустки в Європі?

Експерти підкреслюють численні переваги пляжного відпочинку в цей час. М'якша погода пропонує довгоочікуваний перепочинок від задушливої літньої спеки, що робить цей час ідеальним для активного відпочинку на свіжому повітрі, зауважує @njoy_travell.

Також мандрівники можуть скористатися вигідними цінами на житло та авіаквитки, які значно нижчі, ніж у пікові літні місяці.

Крім того, восени зменшується натовп туристів, що дозволяє відпочивальникам насолоджуватися природними ландшафтами, культурними пам'ятками та прибережними враженнями в більш спокійній обстановці.

Куди ще поїхати у жовтні?