Пфердменгес зазначив, що, хоча спочатку прагнув максимізувати свій бюджет під час подорожей, на його шляху зустрілися кілька несподіваних фінансових сюрпризів. Його досвідом ділиться 24 Канал з посиланням на Business Insider.

Де туристи часто витрачають "несподівано багато грошей"?

Лука почав з того, що провів кілька тижнів у Пакистані. Хоча вулична їжа була неймовірно дешевою, знайти пристойне житло було зовсім іншою історією.

У Пакистані, якщо ви хочете комфорту, вам потрібно заплатити за пристойний готель,
– констатував він.

Фінансові сюрпризи принесли й деякі африканські країни:

  • у Південному Судані, попри те, що ціни на продукти дуже низькі, проживання в столиці Джубі може перевищувати 100 доларів за ніч;
  • а в Ліберії головний міжнародний аеропорт розташований далеко від Монровії, що робить громадський транспорт непрактичним і змушує користуватися дорогим таксі.

Мандрівник також зазначив, що відпочинок у Карибському басейні виявився досить дорогим, з обмеженою кількістю варіантів за розумну ціну.

Ще одним дорогим напрямком виявилася Австралія: у Брісбені Лука повідомив, що заплатив понад 50 доларів за двоярусне ліжко в хостелі, де не було кухні. Харчуватися довелося в ресторанах за завищеними цінами.

Австралія виявилася надто дорогою
Якщо ви подорожуєте з обмеженим бюджетом, я б порадив вам пропустити Австралію і вирушити на Шрі-Ланку. Ви отримаєте набагато більше за свої гроші. В обох країнах є серфінг, сноркелінг та інші пляжні розваги,
– додав Лука.

Серед інших країн з найкращим поєднанням ціни та якості Лука виділив:

  • Мексику,
  • Коста-Рику,
  • Гватемалу,
  • Сальвадор,
  • Нікарагуа,
  • Непал,
  • Північну Македонію,
  • Чорногорію,
  • Узбекистан,
  • Казахстан.

Один із найважливіших уроків, який він засвоїв: завжди перевіряти ціни на проживання перед поїздкою.

Які помилки роблять туристи в Італії?

  • Мандрівники, які вперше відвідують Італію, можуть зіткнутися з деякими проблемами, роблячи поширені помилки.

  • Насамперед – швидкий темп подорожі не дозволить насолодитися поїздкою. Слід вивчати і місцевий етикет перед подорожжю, щоб уникнути неприємностей з законом. Але це не єдині помилки, що роблять туристи.

  • Також туристи в Італії припускаються іншої помилки, замовляючи місцеві страви. Річ у тім, що немає остаточного списку страв, які варто спробувати під час мандрівки, наприклад, Римом. Замовляти всюди піцу чи пасту – неправильно, бо вони будуть не за оригінальним рецептом.