Пфердменгес зазначив, що, хоча спочатку прагнув максимізувати свій бюджет під час подорожей, на його шляху зустрілися кілька несподіваних фінансових сюрпризів. Його досвідом ділиться 24 Канал з посиланням на Business Insider.

Де туристи часто витрачають "несподівано багато грошей"?

Лука почав з того, що провів кілька тижнів у Пакистані. Хоча вулична їжа була неймовірно дешевою, знайти пристойне житло було зовсім іншою історією.

У Пакистані, якщо ви хочете комфорту, вам потрібно заплатити за пристойний готель,

– констатував він.

Фінансові сюрпризи принесли й деякі африканські країни:

у Південному Судані, попри те, що ціни на продукти дуже низькі, проживання в столиці Джубі може перевищувати 100 доларів за ніч;

а в Ліберії головний міжнародний аеропорт розташований далеко від Монровії, що робить громадський транспорт непрактичним і змушує користуватися дорогим таксі.

Мандрівник також зазначив, що відпочинок у Карибському басейні виявився досить дорогим, з обмеженою кількістю варіантів за розумну ціну.

Ще одним дорогим напрямком виявилася Австралія: у Брісбені Лука повідомив, що заплатив понад 50 доларів за двоярусне ліжко в хостелі, де не було кухні. Харчуватися довелося в ресторанах за завищеними цінами.



Австралія виявилася надто дорогою / Фото Unsplash

Якщо ви подорожуєте з обмеженим бюджетом, я б порадив вам пропустити Австралію і вирушити на Шрі-Ланку. Ви отримаєте набагато більше за свої гроші. В обох країнах є серфінг, сноркелінг та інші пляжні розваги,

– додав Лука.

Серед інших країн з найкращим поєднанням ціни та якості Лука виділив:

Мексику,

Коста-Рику,

Гватемалу,

Сальвадор,

Нікарагуа,

Непал,

Північну Македонію,

Чорногорію,

Узбекистан,

Казахстан.

Один із найважливіших уроків, який він засвоїв: завжди перевіряти ціни на проживання перед поїздкою.

