Пфердменгес зазначив, що, хоча спочатку прагнув максимізувати свій бюджет під час подорожей, на його шляху зустрілися кілька несподіваних фінансових сюрпризів. Його досвідом ділиться 24 Канал з посиланням на Business Insider.
Де туристи часто витрачають "несподівано багато грошей"?
Лука почав з того, що провів кілька тижнів у Пакистані. Хоча вулична їжа була неймовірно дешевою, знайти пристойне житло було зовсім іншою історією.
У Пакистані, якщо ви хочете комфорту, вам потрібно заплатити за пристойний готель,
– констатував він.
Фінансові сюрпризи принесли й деякі африканські країни:
- у Південному Судані, попри те, що ціни на продукти дуже низькі, проживання в столиці Джубі може перевищувати 100 доларів за ніч;
- а в Ліберії головний міжнародний аеропорт розташований далеко від Монровії, що робить громадський транспорт непрактичним і змушує користуватися дорогим таксі.
Мандрівник також зазначив, що відпочинок у Карибському басейні виявився досить дорогим, з обмеженою кількістю варіантів за розумну ціну.
Ще одним дорогим напрямком виявилася Австралія: у Брісбені Лука повідомив, що заплатив понад 50 доларів за двоярусне ліжко в хостелі, де не було кухні. Харчуватися довелося в ресторанах за завищеними цінами.
Австралія виявилася надто дорогою / Фото Unsplash
Якщо ви подорожуєте з обмеженим бюджетом, я б порадив вам пропустити Австралію і вирушити на Шрі-Ланку. Ви отримаєте набагато більше за свої гроші. В обох країнах є серфінг, сноркелінг та інші пляжні розваги,
– додав Лука.
Серед інших країн з найкращим поєднанням ціни та якості Лука виділив:
- Мексику,
- Коста-Рику,
- Гватемалу,
- Сальвадор,
- Нікарагуа,
- Непал,
- Північну Македонію,
- Чорногорію,
- Узбекистан,
- Казахстан.
Один із найважливіших уроків, який він засвоїв: завжди перевіряти ціни на проживання перед поїздкою.
Які помилки роблять туристи в Італії?
Мандрівники, які вперше відвідують Італію, можуть зіткнутися з деякими проблемами, роблячи поширені помилки.
Насамперед – швидкий темп подорожі не дозволить насолодитися поїздкою. Слід вивчати і місцевий етикет перед подорожжю, щоб уникнути неприємностей з законом. Але це не єдині помилки, що роблять туристи.
Також туристи в Італії припускаються іншої помилки, замовляючи місцеві страви. Річ у тім, що немає остаточного списку страв, які варто спробувати під час мандрівки, наприклад, Римом. Замовляти всюди піцу чи пасту – неправильно, бо вони будуть не за оригінальним рецептом.