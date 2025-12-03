Нове дослідження PrivateUpgrades встановило, що Женева у Швейцарії є "найшикарнішим містом" у всій Європі. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Express.

Чому Женеву називають "шикарним містом"?

Для дослідження експерти порівнювали концентрацію п'ятизіркових готелів, ресторанів з гіда Мішлен та полів для гольфу на душу населення у сотні європейських міст. Кожному місту надавали оцінку за 100-бальною шкалою, а Женева набрала колосальні 98,3 бала.

У Женеві розташовані штаб-квартири відомих світових організацій – Червоного Хреста, ВООЗ, Всесвітньої організації торгівлі. Це місто навіть називають "столицею приватного банкінгу".

Куди піти у Женеві туристам з обмеженим бюджетом?

Наявність розкішних ресторанів ще не означає, що Женева – лише для багатіїв. Навіть з обмеженим бюджетом сюди можна приїхати й гарно провести час. Місто розташоване недалеко від Альп, тож тут є багато мальовничих місць.

Туристичний путівник Lonely Planet радить прогулятися Старим містом, щоб побачити визначні пам'ятки і найкращі райони Женеви. До речі, тут розташовані аж 67 музеїв і галерей.

У середу і суботу варто відвідати колоритний міський ринок Marché de Rive, де продають сезонні продукти. Тут можна купити смаколики і зробити пікнік з видом на Женевське озеро.

Ще одна абсолютно безкоштовна локація – набережна Quai du Mont Blanc з неймовірним видом на гору Монблан.

Одна з головних історичних та архітектурних пам'яток міста – це Кафедральний собор Святого Петра. Вхід у храм безкоштовний, але за додаткову плату можна піднятися у вежу.

Також варто потрапити на екскурсію у штаб-квартиру ООН. Вона платна, але недорога. Або ж можна просто прогулятися довкола білосніжного палацу.

До речі, багато музеїв у першу неділю місяця пропонують відвідувачам безкоштовний вхід, а невеликі розміри Женеви дозволяють зекономити на таксі і громадському транспорті.



Женева з висоти пташиного польоту / Фото Depositphotos

