Цікава локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на BBC.

Дивіться також "Кожен крок того вартий": аж чотири водоспади в одному місці – і всі вони зачаровують

Де розташоване село, до якого можна дістатися лише канатною дорогою?

Мюррен – середньовічне селище в Швейцарських Альпах, розташоване на висоті 1638 метрів у Бернському Оберланді між Інтерлакеном і масивом Юнгфрау. Протягом більшої частини історії село залишалося відокремленим: мешканці мусили тривалий час спускатися в долину для закупівлі припасів. Лише у 1891 році відкрилася вузькоколійна залізниця до сусіднього Грютшальпа, а в 1965 році одноколійна канатна дорога до Гіммельвальда.

Мюррен / фото TripAdvisor

Сьогодні Мюррен став доступний завдяки найкрутішій у світі канатній дорозі Schilthornbahn, що піднімає туристів на 775 метрів за чотири хвилини, відкриваючи приголомшливі панорами Швейцарських Альп. Селище зберегло свій традиційний характер: кам'яні та дерев'яні котеджі на терасах над долиною створюють відчуття середньовічного альпійського поселення.

Дивіться також Гори, спокій та краса: маловідома локація серед Карпат, яка подарує ідеальний відпочинок

На TripAdvisor можна знайти багато позитивних оцінок про цю місцевість:

Можна провести цілий день, просто прогулюючись і насолоджуючись краєвидами. Канатні дороги відкривають неймовірні види, і зробити погану фотографію майже неможливо, – пише відгук KateK.

Мюррен відомий, як центр зимових видів спорту: тут працюють лижні школи, функціонують крісельні підйомники, фунікулери та 54 кілометри трас для катання на лижах, а при сприятливих умовах можна спуститися 16 кілометрів від вершини Шілторна до долини Лаутербруннен. Крім лиж, селище популярне для парапланеризму, піших прогулянок, прогулянок квітковими лугами та відвідування численних водоспадів регіону.

Що відвідати у Швейцарії?