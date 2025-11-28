Цікава локація? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.
Де існує чарівне село у Великій Британії, що оточене 4-ма водоспадами?
За межами популярних маршрутів Озерного краю та шумного Лондона Велика Британія приховує безліч затишних куточків. Особливо мальовничі маленькі села, які пропонують спокійний відпочинок або цікаву одноденну поїздку.
Водоспад біля села Ystradfellte / фото TripAdvisor
Одним із таких місць є крихітне село Ystradfellte у Поуїсі, Південний Уельс, де живе менше 600 осіб. Воно розташоване в Національному парку Брекон Біконс і приваблює туристів походом чотирьох водоспадів: Sgwd Clun-Gwyn, Sgwd Isaf Clun-Gwyn, Sgwd y Pannwr та Sgwd yr Eira.
Маршрут довжиною 9 кілометрів утворює петлю і особливо красивий навесні та восени. Кожен водоспад має свій характер: від гучних та вражаючих до тихих і спокійних.
Всі відвідувачі захоплюються прогулянкою та діляться враженнями на TripAdvisor:
Це був незабутній день! Прогулянка до чотирьох водоспадів була непростою через численні й іноді слизькі сходи, але кожен крок того вартий, – пише відгук Flyer.
Сусідні визначні місця включають місцеві паби, парки та печеру Порт-ір-Огоф довжиною 2,25 кілометрів із найбільшим входом у Уельсі, що робить Ystradfellte чудовою базою для досліджень регіону.
