Одним з таких напрямків є Пуерто-Морелос, мальовниче приморське містечко в Мексиці, де відвідувачі можуть насолодитися красою узбережжя, рятуючись від осінньої прохолоди. Чим ще порадує туристів цей курорт, розповідає 24 Канал з посиланням на Express.

Що відомо про курорт Пуерто-Морелос у Мексиці?

Пуерто-Морелос – курортне містечко, розташоване вздовж карибського узбережжя мексиканського півострова Юкатан. Воно пропонує спокійний та оригінальний відпочинок, який нагадує Мальдіви.



Райське узбережжя Пуерто-Морелос / Фото Unsplash

У жовтні температура в цьому районі в середньому становить близько 31 градуса за Цельсієм, що робить його привабливим варіантом для мандрівників, які шукають тепла і релаксу посеред осені.

Ця перлина Мексики має щось для кожного – так, тут є жваві бари та ресторани, але є також барвисті коралові рифи, неймовірні геологічні дива та одні з найкращих пляжів у цьому регіоні. Одне з незабутніх вражень – відвідування Сенот Ла-Норія,

Туристи, які відвідують Пуерто-Морелос, можуть скористатися різноманітними турами з підводним плаванням і морськими екскурсіями, щоб дослідити захопливі коралові рифи регіону.

Цей підводний рай є домом для другої за величиною рифової системи у світі, пише Snorkel Adventuring. Риф може похвалитися розмаїттям морського життя, включаючи понад 500 видів риб, 65 видів коралів, а також акул, скатів і черепах.



Підводні мешканці курорту / Фото Unsplash

На додаток до своєї природної краси, Пуерто-Морелос виділяється й доступністю. Відвідувачі можуть насолодитися незабутньою відпусткою без зайвих витрат, особливо в міжсезоння, коли ціни значно нижчі.

Як тропічний курорт, Пуерто-Морелос – ідеальне місце для тих, хто шукає сонця та пригод в останній момент.

