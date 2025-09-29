Туристам, які хочуть втекти в тихішу частину острова Корфу, рекомендують вирушати на північ у рибальське селище Кассіопі, пише 24 Канал з посиланням на Express. Тепер це спокійний курорт з гарними пляжами, розкиданими вздовж узбережжя.

Куди поїхати на острові Корфу?

На відміну від більш розвинених курортних центрів Корфу, Кассіопі все ще є робочим портом, де барвисті човни гойдаються біля причалу, а таверни виходять на набережну. Мандрівник, який відвідав селище, поділився своїми враженнями.

У селищі є кілька дивовижних пляжів з кришталево чистою водою. Пляжі невеликі й вкриті галькою, а не піском, але від цього не менш красиві.

Недалеко від гавані, прогулявшись по скелястому березі, ви дійдете до трьох основних пляжів: Bataria, Kanoni, and Pipitos. Ці галькові бухти омиваються кришталево чистою водою. Трохи далі ви знайдете пляж Avlaki, довший і більш прохолодний, популярний серед яхтсменів і віндсерферів.

Мандрівник розповів, як орендував човен, яким можна керувати самостійно, і плив уздовж узбережжя, відкриваючи приховані бухти та відокремлені пляжі. Також мандрівники можуть приєднатися до екскурсій на човні до таких місць, як Паксос або місто Корфу.

Турист розповів, що рибальський порт є найкращим місцем для харчування в Кассіопі. Таверни вздовж набережної подають свіжу рибу, ситне сувлакі та яловичину стифадо.



Пляж у селищі Кассіопі в Греції / Фото eleabeach

За набережною на вулицях селища розташовуються милі побілені будинки, серед яких є невеликі крамнички, що продають пляжний одяг та сувеніри. Для тих, хто хоче вечірніх пригод, за головною площею є бари, які гудуть до пізньої ночі, хоча атмосфера рідко стає галасливою.

Кассіопі в основному приваблює міжнародних туристів, включаючи сім'ї, пари та молодих мандрівників, які шукають атмосферу без великої кількості людей, як на курортах західного узбережжя острова.

Для любителів історії найвизначнішою пам'яткою Кассіопі є руїни візантійського замку, розташованого на пагорбі над містом. Хоча від нього залишилися лише напівзруйновані стіни, короткий підйом винагороджує вас панорамним видом на село, море та албанське узбережжя.

Коли варто їхати на Корфу?

Завдяки середземноморському клімату Корфу є приємним місцем для відпочинку протягом усього року, пише Lonely Planet. На острові кожен сезон пропонує унікальне поєднання відпочинку, пригод і культурних цікавинок.



Корфу / Фото Pexels

У високий сезон (з червня до вересня) на острові спекотно і людно, туристична індустрія острова працює на повну потужність, а відпочивальники сотнями тисяч з'їжджаються на Корфу.

Весна і осінь спокійніші, погода приємно тепла, а ціни помірні. Хоча зима може бути дощовою, це хороший час, щоб побачити острів у його справжньому кольорі, поспілкуватися з місцевими жителями та насолодитися справжньою грецькою атмосферою.

Відпочинок у Греції: що варто знати?