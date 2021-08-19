Чи не кожен регіон цієї країни Балканського півострова забезпечить неймовірними спогадами про відпочинок: культурний Крит, чудовий Родос, приголомшлива Кефалонія та інші. Travel 24 виділяє найцікавіші місця, які ви зобов'язані побачити.

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Найвідоміші грецькі острови, які варто відвідати

Крит



Відпочинок на Криті ви запам'ятаєте надовго / Фото Sofia adventures

Це уособлення усіх грецьких островів. Тут білосніжні пляжі поєднуються із красивими населеними пунктами. Особливу увагу радимо приділити Херсоніссосу. Портове містечко славиться чималою кількістю кафе на набережній зі смачною місцевою кухнею й чудовими краєвидами. Тут ви знайдете і розваги для всієї сім'ї, як от CretAquarium, де проживають морські істоти (зокрема черепахи й акули), або один із найбільших аквапарків на Криті WaterCity, де буде цікаво як дітям, так і дорослим. А як матимете ще вільний день, то обов'язково завітайте у не менш красиве місто Ханья.

Родос



Родос вразить своєю архітектурою / Фото Rhodes-island

Острів, відомий також як столиця Додеканеса, вражає. Сонячні ванни на піщаних пляжах Агаті у бухті під фортецею Фараклос, водні лижі та пляжні бари у Фаліркі, прогулянки густими лісами чи звивистими вулицями Старого міста, віндсерфінг, римська лазня – лише маленька частина того, що може запропонувати туристу мальовничий Родос.

Корфу



Відвідайте неймовірний острів Корфу / Фото Touroko

Корфу – популярний серед відвідувачів острів Греції. Його історичні дворики, викладені бруківкою вулички та залиті сонцем пляжі притягують усіх. Площа Спіанада і Венеціанська фортеця у старому місті Камп'єлло допоможе поринути в історію острова. Не забувайте і про море з пляжами – радимо Палеокастрицю зі скелями й печерами, сімейний Агіос Георгіос чи "золотистий" Маратіас.

Кефалонія



Кефалонія вразить своїми пляжами / Фото Pinterest ​

Перебуваючи там, туристам здається, що це кадри з фільмів, а не реальність. Столиця Аргостолі приваблює тавернами та кавою. А мальовнича сільська місцевість поблизу гармонійно поєднується з пляжами та блакитною водою під бокал місцевого вина. Не їдьте із Кефалонії, якщо не відвідали печеру Меліссані на східному узбережжі, де є красиве озеро, яке у давнину шанували греки.

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Скіатос



Мальовничий грецький острів Скіатос / Фото Pinterest

Його ще називають незвіданою перлиною Греції чи Егейським раєм. Здобувати популярність острів почав після знімання на ньому фільму "Мамма Міа!". Тут є близько 60 пляжів, які цікаво досліджувати. Додає острову краси чудова архітектура.